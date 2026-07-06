Tom Holland war sicher, er würde "Die Odyssee" vermasseln

Als Spider-Man hat Tom Holland (30) schon so einiges durchgestanden – doch ausgerechnet am Set von Christopher Nolans (55) neuem Epos "The Odyssey" wurde der britische Schauspieler von Selbstzweifeln geplagt. In dem Blockbuster, der am 17. Juli in die Kinos kommt, spielt Tom den Telemachus, den Sohn von Odysseus. Beim Dreh mit dem legendären Regisseur fühlte er sich zunächst alles andere als sicher. Gegenüber Fandango gab er jetzt zu, dass er an seinem ersten Drehtag dachte, er würde die Szene komplett vergeigen – und das ausgerechnet in einer der wichtigsten Produktionen seiner bisherigen Karriere.

Der Grund für seine Panik: die IMAX-Kameras, mit denen "The Odyssey" als erster Film überhaupt vollständig gedreht wurde. Tom wusste schlicht nicht, dass die Kassetten dieser Kameras nur drei Minuten laufen – und Nolan deshalb ständig "Cut" rief. "Es ist eine Erfahrung für sich, zum ersten Mal mit den IMAX-Kameras zu arbeiten", erklärte er. "Ich wusste nicht, dass die Kamera nur drei Minuten läuft. Ich war mit Jon [Bernthal] da und fragte mich: 'Warum ruft er immer Cut? Warum macht er das ständig?'" Ihm schoss sofort der Gedanke durch den Kopf, Nolan sei unzufrieden mit seiner Leistung. "Ich dachte wirklich, ich versaue die Szene komplett", so Tom. Erst Stuntkoordinator George Cottle klärte ihn schließlich über die Technik auf – zur großen Erleichterung des Schauspielers.

An Toms Seite stehen in dem Film einige der bekanntesten Namen Hollywoods. Matt Damon (55) übernimmt die Titelrolle des Odysseus, Anne Hathaway (43) spielt seine Frau Penelope. Außerdem sind Zendaya (29), Robert Pattinson (40), Charlize Theron (50), Mia Goth (32) und Elliot Page (39) mit von der Partie. Tom Holland ist seit Jahren mit Zendaya liiert – die beiden lernten sich am Set der "Spider-Man"-Reihe kennen, in der Zendaya seine Filmpartnerin war. Zuletzt feierten die beiden ihre Hochzeit, ganz privat.

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Getty Images Tom Holland, Juli 2025

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Getty Images Christopher Nolan, Regisseur

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026