"Diese Ochsenknechts" floppt bei Free-TV-Premiere auf RTL

Bei RTL sollte es der große Free-TV-Auftakt für die Realitysoap rund um die Kultfamilie Ochsenknecht werden – doch die Premiere von Diese Ochsenknechts im Hauptprogramm blieb am Sonntagabend deutlich hinter den Erwartungen zurück. Statt mit Staffel 1 startete der Sender direkt mit der aktuellen fünften Staffel und zeigte die neueste Folge ab 19:10 Uhr. Laut DWDL schalteten im Schnitt nur 0,57 Millionen Zuschauer ein, was einem mageren Marktanteil von 3,3 Prozent entspricht. Besonders bitter für RTL: In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam das Format nur auf schwache 5,2 Prozent und lag damit weit unter dem, was sich der Sender von der prominenten Patchworkfamilie erhofft hatte.

Der Schritt, nach der Übernahme von Sky Deutschland eigene Produktionen plattformübergreifend zu nutzen, sollte eigentlich für frischen Schwung im Programm sorgen. Formate wie Die Verräter oder "Euphorie" wandern von RTL zu Sky, im Gegenzug sollte die seit fünf Staffeln bei Sky laufende Dokusoap über die Ochsenknechts im Free-TV neue Fans finden. Doch während "RTL aktuell" direkt vor der Ausstrahlung noch auf über 16 Prozent Marktanteil in den Zielgruppen kam, brach die Quote mit Start der Realityshow deutlich ein. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sah es mit 4,4 Prozent sogar noch etwas schlechter aus. Zeitgleich konnte die Konkurrenz punkten: ProSieben erzielte mit "Galileo X-plorer" starke Werte bei jungen Zuschauern, während Sat.1 mit einer Wiederholung von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" ein deutlich größeres Publikum vor die Bildschirme lockte.

Die Realitysoap "Diese Ochsenknechts" begleitet seit Jahren den Alltag von Natascha Ochsenknecht (61) und den gemeinsamen Kindern Jimi Blue (34), Wilson Gonzalez (36) und Cheyenne (26). In der Sendung geht es um Familienalltag, Liebesleben, Karrieren und private Herausforderungen – vom Leben auf dem Land mit Cheyenne und ihrer jungen Familie bis hin zu Jimis Neubeginn und Wilsons Kunstprojekten. Gerade die offene Art, mit der die berühmte Familie Themen wie Trennungen, Babys, Umzüge und Streitigkeiten vor der Kamera zeigt, sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Über Social Media geben die Ochsenknechts ihren Fans zudem regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen der Dreharbeiten und teilen private Momente abseits der TV-Kameras. Viele Geschichten, die im Format angerissen werden, werden dort weiter erzählt und von den Followern intensiv kommentiert.

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Imago Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Nino Sifkovits, Natascha Ochsenknecht, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Bärbel Wierichs und Jimi Blue Ochsenknecht

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Imago Natascha Ochsenknecht präsentiert ihr Label NO mit Jimi Blue Ochsenknecht, Cheyenne Ochsenknecht und Wilson Gonzales Ochsenknecht, November 2021

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Wenzel, Georg / ActionPress Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht bei der Eröffnung der "BAR bOx“