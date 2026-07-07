"Absurd": Ex-GZSZ-Nadine Menz rechnet mit Beauty-Druck ab

Nadine Menz (36) hat bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg offen über den Beauty-Druck gesprochen, mit dem sie als Person in der Öffentlichkeit konfrontiert ist. Im Interview mit Promiflash verriet die Schauspielerin jetzt, wie sie versucht, sich von äußeren Erwartungen nicht zu sehr beeinflussen zu lassen. Für Nadine steht fest, dass andere Werte viel mehr zählen als ein makelloses Erscheinungsbild. "Ich glaube, das Wichtigste ist, sich irgendwie immer auf die wichtigen Werte noch mal so ein bisschen zu beziehen", erklärte sie. Besonders wichtig seien für sie dabei vor allem innere Qualitäten: "Es klingt immer so plump, aber Charakter. Das Herz ist tausendmal wichtiger als das Aussehen."

Im Gespräch machte Nadine auch deutlich, dass sich der Druck durch soziale Medien und neue Entwicklungen noch einmal verändert habe. Sie sprach darüber, dass Menschen sich inzwischen sogar mit künstlich erschaffenen Figuren vergleichen. Gegenüber Promiflash sagte sie: "Ich meine, mittlerweile fängt man an, sich mit KI-Leuten zu vergleichen. Das ist natürlich absurd." Genau darin liege aus ihrer Sicht ein großes Problem, denn an solche perfekten Darstellungen könne man gar nicht herankommen. "Das sind Menschen, an die kannst du gar nicht herankommen, weil es keine Menschen sind", stellte sie klar. Statt sich an gefilterten und künstlichen Bildern zu orientieren, rät die TV-Darstellerin dazu, eher den Accounts Aufmerksamkeit zu schenken, die Realität zeigen.

Nadine, die vielen TV-Zuschauern vor allem durch ihre Rolle der Ayla Höfer bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt wurde, verpasste der Film- und TV-Branche vor Kurzem bereits einen Seitenhieb. Im Interview mit dpa kritisierte sie den Umgang mit dem Altern bei Frauen und sprach von einer klaren Schieflage. Ab Mitte 40 würden Darstellerinnen "deutlich weniger stattfinden", während Männer davon kaum betroffen seien. Für Nadine war das eine Doppelmoral, die sie nicht stehen lassen wollte. Besonders drastisch fand sie die Sprünge, die Frauen bei Rollenangeboten machen sollten: "Erst spielt man den Teenager, dann die Mutter und gefühlt fünf Minuten später schon die Oma."

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Imago Nadine Menz bei der Ernsting’s family Fashion Show HW 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg, Juni 2026

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Getty Images Nadine Menz bei der Berlin Fashion Week, Januar 2017

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Imago Nadine Menz bei der Ernsting’s Family Fashion Show Herbst/Winter 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg