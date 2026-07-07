Royaler Besuch: König Charles gibt Gas im britischen Panzer

Helm auf, Headset an, Sonnenbrille rauf – und ab geht's: König Charles III. (77) hat am Montag, dem 6. Juli, beim Besuch des Royal Tank Regiment in Bovington Camp in Dorset eine ganz besondere Spritztour gemacht. Der 77-Jährige stieg in den Kommandantensitz eines Challenger-2-Panzers, des schweren Kampfpanzers der britischen Armee, und ließ sich in dem mehr als 60 Tonnen schweren Koloss durch die Anlage fahren – den Oberkörper dabei lässig aus dem Turm ragend. Anlass des Besuchs war der jährliche Familientag des Regiments, der sogenannte Families' Day.

Beim Besuch ließ sich Charles auch den neuen Challenger 3, den modernsten Kampfpanzer der britischen Armee, sowie Militärdrohnen und weitere Ausrüstung zeigen. Er traf sich mit Soldaten und deren Familien und verlieh Medaillen an Soldaten bei einer Parade. Zur Anlage gekommen war er übrigens standesgemäß: in einem gepanzerten Rolls-Royce aus dem Jahr 1920, dem ältesten fahrtüchtigen Fahrzeug des Tank Museum, das bereits seine Mutter, Queen Elizabeth II. (†96), bei einem Besuch des Regiments im Jahr 1997 begleitet hatte.

Für Charles war es der erste offizielle Besuch beim Royal Tank Regiment seit seiner Ernennung zum Colonel-in-Chief im Jahr 2023. Damit übernahm er eine Rolle, die zuvor ebenfalls von Queen Elizabeth II. bekleidet worden war. Der König ist den britischen Streitkräften schon seit Jahrzehnten eng verbunden: In den 1970er Jahren diente er sowohl in der Royal Navy als auch in der Royal Air Force – auch wenn er damals noch mit deutlich leichterem Gerät unterwegs war als dem mächtigen Panzer, auf dem er nun Platz nahm. Aktuell dominieren die Schlagzeilen darüber, dass sein Sohn Prinz Harry (41) zu Besuch in England sein soll.

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Getty Images King Charles III. im Challenger-2-Panzer beim Families' Day des Royal Tank Regiment im Tank Museum, Bovington, 6. Juli 2026

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Getty Images König Charles III. trifft Soldaten des Royal Tank Regiment beim Families’ Day im Tank Museum in Bovington, Dorset

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John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019