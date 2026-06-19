Nadine Menz meistert mit diesem Job-Trick ihren Mama-Alltag

Mutter sein und gleichzeitig Karriere machen – das ist für viele Frauen eine echte Herausforderung. Auch Nadine Menz (36) kennt diesen Spagat aus dem Alltag. Die Schauspielerin war kürzlich bei der Ernsting's Family Fashion Show in Hamburg dabei und sprach dort im Promiflash-Interview offen darüber, wie es ihr gelingt, ihren Job mit dem Familienleben zu verbinden. Ihr Trick: Sie nimmt ihre Tochter einfach mit zur Arbeit und bezieht sie so in ihren Berufsalltag mit ein.

"Ich glaube, so wie es bei den meisten Frauen, also Müttern und Vätern, ist. Mal gelingt es mir besser, mal gelingt es mir schlechter", gab Nadine ehrlich zu. Für sie sei es wichtig, dass ihre Tochter beide Seiten ihres Lebens kennt. "Sie kennt es ja auch, dass ich viel arbeite. Sie kennt es, dass sie auch mal mitgenommen wird zur Arbeit. Ich versuche halt immer, sie möglichst viel mit einzubeziehen", erklärte die TV-Persönlichkeit gegenüber Promiflash. Trotz aller Herausforderungen betonte sie: "Ich bin sehr dankbar, dass ich diese beiden Welten haben darf."

Erst vor zwei Tagen hatte Nadine aber noch ein ganz anderes Thema angesprochen. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur rechnete sie mit der Film- und TV-Branche ab. Ihr Vorwurf: Frauen würden beim Älterwerden deutlich härter aussortiert als Männer. Ab Mitte 40 würden Darstellerinnen "deutlich weniger stattfinden", während männliche Kollegen kaum Einschränkungen spüren. Nadine fand dafür klare Worte: "Diese Doppelmoral sollte so eigentlich nicht stattfinden." Besonders absurd sei auch, wie schnell Frauen in neue Alters-Schubladen gesteckt würden. "Erst spielt man den Teenager, dann die Mutter und gefühlt fünf Minuten später schon die Oma", sagte Nadine.

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Imago Nadine Menz bei der Ernsting’s family Fashion Show HW 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg, Juni 2026

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IMAGO / Future Image Nadine Menz, Schauspielerin

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Getty Images Nadine Menz bei der Berlin Fashion Week, Januar 2017