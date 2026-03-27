Daniela Büchner zeigt Mann an, der ihr den Krebstod wünschte

Daniela Büchner (48) hat genug. Wie die Influencerin ihrer Community bei Instagram mitteilt, habe sie Strafanzeige gegen einen Mann gestellt, der sie nicht nur heftig beleidigte, sondern sie auch bedrohte. "Ich habe Strafanzeige gestellt gegen einen Herrn, der mir schon einmal tierisch auf die Nerven gegangen ist. Da fiel auch ein Urteil", erzählt Danni. Bei dem Mann handelt es sich um keinen Unbekannten. Wie die fünffache Mutter weiter berichtet, habe er schon vor vier Jahren Schmerzensgeld an sie zahlen müssen: "Da hat er mir hier auf Instagram einen elendigen Krebstod gewünscht. Er wurde verurteilt, und das Geld hat er nicht bezahlt, dagegen sind wir auch vorgegangen."

Weil genau dieser Mann ihr nun wieder beleidigende Nachrichten schickte, zeigte Danni ihn wegen Bedrohung und Nachstellung an. "Vor Kurzem hat er mir wieder Nachrichten geschickt, die nicht nett sind, und sehr bedrohlich. Und da habe ich mir gedacht, dann gibt es jetzt Strafanzeige, denn es gibt Grenzen", betont die 48-Jährige. Für sie sei ein solches Verhalten auf Instagram nicht tragbar. Aber auch außerhalb der sozialen Medien solle man so etwas niemals einfach hinnehmen: "Man sollte sich überhaupt nicht mehr viele Dinge im Leben gefallen lassen." Welches Ergebnis die erneute Anzeige haben wird, wird sich dann in den kommenden Wochen zeigen.

Das ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass Danni sich die Hilfe der Justiz sucht. Im Februar stellte sie ebenfalls Anzeige – diesmal aber gegen ihren Ex-Partner Ennesto Monté (51). Die Beziehung der beiden liegt zwar schon einige Jahre zurück, aber von Frieden kann nicht die Rede sein. In einem Live behauptete der Serbe einiges über Dannis verstorbenen Mann Jens Büchner (†49), was in ihrem Umfeld für Empörung sorgte. Deshalb beantragte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin eine einstweilige Verfügung. Laut Bild darf Ennesto diese Aussage nun nicht wiederholen – bei Verstoß droht ihm ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro.

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IMAGO / nicepix.world Daniela Büchner, April 2025

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Getty Images Daniela Büchner, November 2024

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