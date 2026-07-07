Trotz Betrugsvorwürfen schwärmt Katie Price von Lee

Fünfmal verheiratet, neunmal verlobt – und trotzdem sagt Katie Price (48), dass ihre aktuelle Ehe die beste sei, die sie je geführt hat. Im Podcast "Great Chat Show" von Moderator Josh Smith schwärmte die 48-jährige Britin von ihrem Ehemann Lee Andrews und erklärte, warum sie die Beziehung als ihre gesündeste empfindet: "Die, in der ich gerade bin, ist die gesündeste Beziehung, in der ich je war. Ich brauche Lee nicht, ich will Lee, und das ist ein riesiger Unterschied." Der Podcast erschien im Vorfeld ihrer neuen Sky-Dokumentarserie, die ihr turbulentes Privatleben und ihre zahlreichen Beziehungen beleuchtet.

Besonders betonte Katie, dass Lee finanziell unabhängig sei und sich nicht an ihrem Geld bereichere: "Er hat sein eigenes Ding am Laufen, er ist sehr intelligent, und er ist älter – dabei bin ich immer auf Jüngere abgefahren." Sie sei es gewohnt, dass Männer zu ihrem "sechsten Kind" werden – ohne Eigenantrieb und Gesprächsstoff. Das sei bei Lee anders. Auf die Frage nach seiner Verhaftung und Verurteilung wegen Betrugs geht sie nicht ein, hält aber klar an seiner Seite fest. In "Great Chat Show" erklärte sie außerdem, dass sie vor zwei Jahren eine Beziehungstherapie begonnen habe, um aus alten Mustern auszubrechen: "Ich habe immer toxische, kontrollierende Beziehungen gehabt – mit Eifersucht, psychischem und körperlichem Missbrauch. Damals brauchte ich immer einen Mann. Heute nicht mehr."

In ihrer neuen Dokumentarserie blickt Katie auch auf eine ihrer frühen Beziehungen zurück: ihre kurze Romanze mit Sänger Gareth Gates (41) im Jahr 2002, als sie mit ihrem Sohn Harvey schwanger war. Sie nahm ihm damals die Jungfräulichkeit – er war 17, sie 23. Dass sie die Geschichte damals an die Presse verkaufte, bereut sie heute: "Das ist ein Moment, den ich mir zurücknehmen würde. Ich wünschte, ich hätte die Geschichte nicht rausgebracht, und es tut mir leid, dass es ihm wehgetan hat." Auch Gareth äußert sich in der Doku, der laut Regisseur Paddy Wivell erst nach sechs Monaten Überzeugungsarbeit einwilligte, dabei zu sein. Katies Verhältnis zu Männern und ihre Fähigkeit, Warnsignale zu erkennen, beschäftigen nicht nur sie selbst: TV-Moderatorin Lizzie Cundy, eine enge Freundin von ihr, hatte zuletzt öffentlich Sorgen um Katie wegen ihrer Ehe mit Lee geäußert.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, britischer Realitystar