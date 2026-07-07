Fieser Spitzname: Lehrer rettete Merve Terzi vor Mobbing

TikTok-Liebling Merve Terzi, online bekannt unter dem Namen Mervegsteuer, verlässt die Komfortzone der Selbstironie und öffnet in ihrem neuen Podcast "Fomo Laber" die bislang gut verschlossene Kiste ihrer Teenager-Erinnerungen. Gemeinsam mit Social-Media-Kollege Tahsim Durgun wagte sie den schmerzhaften Blick zurück in die eigene Schulzeit – und förderte eine Mobbing-Erfahrung zutage, die wohl jede Teenager-Seele nachhaltig erschüttert hätte. Tatort war eine berüchtigte Wand nahe der Schule, auf der sich die lokale Jugend traditionell verewigte. Eines Tages prangte dort allerdings kein romantisches Herzchen, sondern eine hasserfüllte Verunglimpfung: Aus "Merve" machten die Mitschüler in feiger Anspielung auf ihr Äußeres den Spottnamen "Mehr Fett" – eine Demütigung im öffentlichen Raum, die sich tief einbrannte.

Die Erlösung folgte anderthalb Jahre später nach einem scheinbar banalen Klassenausflug – und liest sich wie das Drehbuch für ein rührendes Coming-of-Age-Drama. Als die Klasse an der besagten Wand vorbeimarschierte, machten Mitschüler den Deutschlehrer auf die fiese Schmähung aufmerksam, während Merve selbst beschämt schwieg. Die Reaktion des Pädagogen folgte prompt und ohne großes Aufheben: Nur acht Tage später war die komplette Wand weiß überstrichen. "Ich bekomme heute noch Gänsehaut", gesteht die Creatorin im Podcast und nutzt die Reichweite für ein flammendes Plädoyer an die Lehrerschaft, gefälligst genauer hinzusehen – denn das könne im Ernstfall Leben retten. Unter dem TikTok-Clip herrscht derweil kollektive Rührung: In den Kommentaren zeigen sich viele Fans tief bewegt und steuern eigene positive Schulzeitanekdoten bei.

Dass Merve ausgerechnet mit ihren schmerzhaften Namenswitzen heute die ganz großen Hallen füllt, ist die süßeste Rache des Schicksals. Die Streamerin, die mit Comedy-Content über Dating-Desaster und Alltags-Peinlichkeiten groß wurde, vermarktet das einstige Trauma mittlerweile höchst erfolgreich: Ihre aktuelle Live-Tour hört auf den Namen "Mervenzusammenbruch", das Folgeprogramm im nächsten Jahr schickt die Fans folgerichtig in die "Mervenanstalt". Mit Tahsim hatte sie für diesen nostalgischen Rückblick den idealen Partner an der Seite, der seine eigene Rolle als humorvoller Entertainer für diesen Moment komplett zurückstellte. Statt des nächsten Pointen-Feuerwerks hielt er den Rahmen bemerkenswert feinfühlig und bewies, dass echter Tiefgang auch in diesem Podcast seinen Platz hat.

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fomolaber TikTok-Star Merve Terzi bei Aufnahmen für ihren Podcast "Fomo Laber", 2026

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mervegsteuer TikTok-Star Merve Terzi, Dezember 2024

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Imago Tahsim Durgun, Autor