TikTok-Star Noel Dederichs soll Abiklasse verprellt haben

Für die Abiturientinnen der Klosterschule, einem Mädchengymnasium im baden-württembergischen Offenburg, sollte es der Abi-Streich des Jahres werden: TikTok-Star Noel Dederichs hatte versprochen, der Schule, die in seinem Gewinnspiel die meisten Nennungen in den Kommentaren erhalten hatte, eine riesige Abschlussparty zu finanzieren, wie Bild jetzt berichtet. Geplant waren Hüpfburgen, eine Schaumparty, ein Fußballfeld auf dem Pausenhof und "Döner für alle". Kurz vor dem großen Event zog der Influencer jedoch plötzlich zurück – und die Schülerinnen reagierten öffentlich mit einem Video auf TikTok: "Einer der größten TikToker hat eine komplette Schule sechs Monate lang verarscht und uns dann kurz vorher im Stich gelassen."

Noel erklärte seinen Rückzieher in einem fast 20-minütigen Video auf derselben Plattform damit, dass die Wünsche der Schülerinnen seinen finanziellen Rahmen gesprengt hätten. Der geplante Streich hätte ihm zufolge fast 30.000 Euro gekostet. "Mein Gefühl war eher: Ich wollte euch was geben, aber ihr wolltet immer mehr", sagte er. Die Schülerinnen wiesen diese Darstellung gegenüber Bild zurück: "Das Budget wurde zu Beginn nie konkret festgelegt." Medienanwalt Christian Solmecke (52) sieht die Absage rechtlich problematisch. "Ein über Plattformen wie TikTok öffentlich angekündigtes Gewinnspiel ist rechtlich absolut bindend", erklärte er der Zeitung und betonte, dass Noel zivilrechtliche Konsequenzen bis hin zu Schadensersatzforderungen drohen könnten. Reine Fehlkalkulationen oder organisatorische Probleme reichten für eine Absage nicht aus.

Trotz des Wirbels entschieden sich die Schülerinnen gegen rechtliche Schritte. "Tatsächlich haben wir uns damit nicht weiter beschäftigt", teilten sie Bild nun mit. Stattdessen arbeiten sie mit Unterstützung aus der Region und dem Internet an einem alternativen Abi-Streich. Auch für Noel scheint das Kapitel abgeschlossen: Laut dem Medium hat er sich persönlich bei den Schülerinnen entschuldigt, und beide Seiten haben vereinbart, einen Schlussstrich unter die Sache zu ziehen. Noel Dederichs ist 20 Jahre alt und hat auf TikTok rund 1,5 Millionen Follower.

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TikTok / noel_dederichs TikTok-Star Noel Dederichs, Juli 2026

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Imago Noel Dederichs bei der Frankfurter Buchmesse 2024

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Instagram / noeldederichs Noel Dederichs, Social-Media-Star

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Keine Klage gegen Noel: Wie findet ihr die Entscheidung der Schülerinnen? Richtig – Frieden, neuer Plan, weiter geht's! Falsch – sie hätten Schadensersatz fordern sollen. Ergebnis anzeigen