Platz eins: Michael-Jackson-Doku stürmt die Netflix-Charts

Kaum bei Netflix gestartet, schießt die neue Doku-Serie "Michael Jackson: Das Urteil" direkt auf Platz eins der deutschen Netflix-Charts. Die dreiteilige Produktion, die seit dem 3. Juni 2026 auf der Streamingplattform verfügbar ist, rollt den aufsehenerregenden Gerichtsprozess gegen den King of Pop aus dem Jahr 2005 neu auf. Damals war Michael Jackson (†50) wegen sexuellen Missbrauchs an dem damals 13-jährigen Gavin Arvizo angeklagt worden – und wurde am Ende in allen zehn Anklagepunkten freigesprochen. Eine Entscheidung, die bis heute kontrovers diskutiert wird.

In der Doku kommen zentrale Schlüsselfiguren aus Anklage und Verteidigung zu Wort, um zu beleuchten, wie das damalige Urteil zustande kam. Der Prozess von 2005 war nicht der erste Schatten, der auf Michaels Leben fiel: Bereits seit 1993 hatte sich der Musiker mit Missbrauchsvorwürfen verschiedener Jungen und deren Familien auseinandersetzen müssen. Die Gerichtsverhandlung fand damals unter immenser medialer Aufmerksamkeit statt und beschäftigt die Öffentlichkeit offensichtlich bis heute.

Das enorme Zuschauerinteresse an der Doku fügt sich nahtlos in den aktuellen Hype rund um Michael ein. Erst wenige Monate zuvor hatte das Biopic "Michael" – in dem Jaafar Jackson (29), der Neffe des Popstars, die Titelrolle übernahm – die Kinosäle gestürmt. Laut Box Office Mojo spielte der Film weltweit über 850 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 732 Millionen Euro) ein und zählt damit zu den erfolgreichsten Kinoproduktionen des Jahres. Jaafar wurde am 25. Juli 1996 geboren und ist der Sohn von Jermaine Jackson (71), einem der Brüder des legendären Sängers.

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Getty Images Michael Jackson, 2005

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Getty Images Jaafar Jackson bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Janet, Michael und Jermaine Jackson