Mit "Chicago": Michael Jackson bricht alten Chartrekord

Mehr als 16 Jahre nach seinem Tod schreibt Michael Jackson (†50) erneut Musikgeschichte. Mit dem Song "Chicago" debütiert der King of Pop auf Platz 30 der aktuellen Billboard Hot 100 und ist damit der erste und einzige Künstler überhaupt, der in sechs verschiedenen Jahrzehnten neue Einträge in dieser Charts-Liste verbuchen konnte. Konkret bedeutet das: elf Songs in den 1970ern, 20 in den 1980ern, zwölf in den 1990ern, vier in den 2000ern, vier in den 2010ern – und nun dieser neue Eintrag in den 2020ern. Angetrieben wurde der Erfolg des Tracks durch einen massiven Streaming-Boom sowie durch TikTok, wo der Song bei einer jüngeren Generation an Fans für Begeisterung sorgt.

"Chicago" ist Michaels 52. Soloeintrag in den Billboard Hot 100 und stammt vom posthumen Album "Xscape", das 2014 – knapp fünf Jahre nach dem Tod des Sängers – erschienen ist. Produziert wurde der Track von Timbaland (55) und JRoc. In der Woche vom 22. bis 28. Mai wurde der Song laut dem Analyseunternehmen Luminate satte 10,7 Millionen Mal in den USA gestreamt, ein Plus von 30 Prozent gegenüber der Vorwoche. Das Biopic "Michael", das zuletzt die Kinocharts dominierte, sorgte für ein neues Interesse an Jacksons Gesamtwerk und befeuerte die Streaming-Zahlen. Bemerkenswert: "Chicago" ist in dem Film selbst gar nicht vertreten. In den Hot 100 ist der Track aktuell Michaels zweithöchst platzierter Song – nur "Billie Jean" rangiert mit Platz 19 noch höher.

Michael Jackson wurde am 29. August 1958 in Gary, Indiana geboren und startete seine Karriere schon als Kind als Teil der Jackson 5. Als Solokünstler landete er seinen ersten Hot-100-Eintrag im Jahr 1972 mit "Got to Be There". Insgesamt erreichte er im Laufe seiner Karriere 30 Top-10-Hits, davon 13 auf Platz eins. Am 25. Juni 2009 starb er im Alter von 50 Jahren. Zuletzt gelang ihm postum im Jahr 2018 ein Chart-Eintrag mit dem Drake (39)-Feature "Don't Matter to Me", das gleichzeitig seinen 30. Top-10-Hit markierte.

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Getty Images Michael Jackson bei den American Music Awards 2002

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Getty Images Michael Jackson im März 2009 in London

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Getty Images Michael Jackson, Sänger