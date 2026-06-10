"Michael" knackt 900 Millionen und jagt den nächsten Rekord

Das Biopic "Michael" läuft an den weltweiten Kinokassen wie kaum ein anderer Film in letzter Zeit. Wie nun bekannt wurde, hat das Musikbiopic über Michael Jackson (†50) die Marke von 900 Millionen Dollar Einspielergebnis geknackt. Damit steht der Film von Produzent Graham King und mit Jaafar Jackson (29) in der Hauptrolle kurz vor einem historischen Rekord: Gerade einmal elf Millionen Dollar fehlen noch, um "Bohemian Rhapsody" als erfolgreichstes Musikbiopic aller Zeiten abzulösen – der Film über die Rockband Queen spielte weltweit rund 911 Millionen Dollar ein. Gelingt es "Michael", diese Marke zu übertreffen, wäre es der größte Triumph der Filmgeschichte für ein Biopic über eine Musiklegende.

Aufgeschlüsselt nach Regionen verteilt sich das Einspielergebnis auf über 544,8 Millionen Dollar im internationalen Markt sowie rund 355,2 Millionen Dollar allein in den Vereinigten Staaten. Das internationale Geschäft liegt dabei in den Händen von Universal, während Lionsgate für den Heimatmarkt und weitere Gebiete verantwortlich zeichnet. Sogar in Russland lief der Film bereits über den Verleihpartner Volga an und spielte dort bereits zehn Millionen Dollar ein. Mit weiteren Kinostarts in neuen Märkten in Sicht rückt sogar die Milliardenmarke in greifbare Nähe. Das Budget des Films hatte bei über 200 Millionen Dollar gelegen, noch vor Ausgaben für Marketing und Vertrieb.

Für Fans von Michael Jackson bietet der Kinohit die Möglichkeit, das Leben des Superstars noch einmal auf der großen Leinwand zu erleben – von den Anfängen im Rampenlicht bis zu seinen ikonischen Bühnenmomenten. Der Sänger, der in den 80er- und 90er-Jahren mit Alben wie "Thriller" oder "Bad" Musikgeschichte schrieb, hinterließ drei Kinder und eine riesige weltweite Fangemeinde. Auch Jahre nach seinem Tod sorgen seine Songs, sein unverwechselbarer Tanzstil und seine spektakulären Auftritte immer wieder für neue Projekte, Hommagen und Neuinterpretationen. Das enorme Interesse am Biopic zeigt, wie sehr die Faszination für den King of Pop bis heute anhält.

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Getty Images Bei der Premiere von Lionsgates "Michael" in Los Angeles: Jaafar Jackson am Dolby Theatre

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Imago Jaafar Jackson bei der Premiere von "Michael" im Dolby Theatre in Los Angeles, 2026

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Getty Images Michael Jackson, Sänger