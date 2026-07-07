Nach Aus: Christian Horner zurück im Formel-1-Fahrerlager

Knapp ein Jahr nach seinem überraschenden Abgang bei Red Bull ist Christian Horner (52) wieder in der Formel-1-Welt aufgetaucht. Der 52-jährige frühere Teamchef zeigte sich jetzt beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone – ausgerechnet dort, wo seine Trennung von Red Bull ihren Anfang genommen hatte. Nur drei Tage nach dem letztjährigen Rennen in Silverstone hatte sich der Rennstall von ihm getrennt. Gegenüber Sky Sports F1 gab sich Horner entspannt und erklärte: "Ich habe meine Auszeit genossen. Das erste Mal hatte ich Zeit abseits des Hamsterrads."

Beim Thema Zukunft hielt sich Horner bedeckt, machte aber deutlich, dass er nicht für immer aus dem Motorsport verschwinden will. Er wolle "das Richtige machen", um mit einem Projekt "am Ende des Tages zu gewinnen". Er sei nicht in Eile, betonte er. Spekulationen um eine mögliche neue Rolle gibt es dennoch reichlich: Sein Name wird mit Teams wie Aston Martin und Alpine in Verbindung gebracht, wie RTL berichtet. Auch ein mögliches Engagement rund um einen Formel-1-Einstieg des chinesischen Autoherstellers BYD als potenzieller zwölfter Rennstall steht im Raum. Zudem wird er im Oktober seine Memoiren mit dem Titel "Drive" veröffentlichen.

Horners Abgang bei Red Bull war das Ende eines langen Machtkampfs innerhalb des Teams. Neben seinem Einfluss über Technik, Motoren und Marketing hatte er nach dem Tod von Red-Bull-Mitgründer Dietrich Mateschitz im Jahr 2022 versucht, seine Position weiter auszubauen – scheiterte damit aber an den Erben. Hinzu kamen Vorwürfe einer Mitarbeiterin, die sich von ihm unangemessen behandelt gefühlt hatte. Bei einer internen Untersuchung wurde er jedoch freigesprochen. In seiner 20-jährigen Amtszeit als Teamchef hatte Horner Red Bull zu acht Fahrer-WM-Titeln und sechs Konstrukteurs-WM-Titeln geführt – unter anderem mit Fahrern wie Sebastian Vettel (39) und Max Verstappen (28). Privat ist er mit der ehemaligen Spice Girl Geri Halliwell (53) verheiratet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Horner, Red-Bull-Teamchef

Anzeige Anzeige

Getty Images Geri Halliwell und Christian Horner beim Grand Prix von Bahrain

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Horner im Juni 2025 in Österreich