Kuss mit Tim: Sieht "Die Bachelors"-Kim darin einen Vorteil?

Kandidatin Kim bekam in Folge fünf von Die Bachelors den allerersten Kuss von Tim Reitz – und dieser Moment hatte es in sich. Vor laufenden Kameras entschied sich der Rosenkavalier dazu, mit der Social-Media- und Creator-Managerin den nächsten Schritt zu wagen und damit ein deutliches Signal zu setzen. Gegenüber Promiflash verrät Kim nun, wie sie die überraschende Annäherung erlebt hat und ob sie darin einen besonderen Vorteil im Konkurrenzkampf mit den anderen Frauen sieht. Für die 32-Jährige war der Kuss nicht nur romantisch, sondern auch ein wichtiger Schritt in ihrer Verbindung zu Tim.

Im Gespräch mit Promiflash ordnet Kim die Szene ein und macht deutlich, dass sie die Geste von Tim durchaus als positives Zeichen deutet. "Ich denke schon, dass das ein sehr gutes Zeichen ist, aber man sollte sich nicht zu sicher sein", erklärt sie offen. Der Kuss selbst sei für sie ein schöner, emotionaler Moment gewesen. Die Kandidatin schildert, dass sie nicht damit gerechnet habe, dass Tim ausgerechnet in dieser Situation den ersten Schritt macht. Trotzdem habe es den Eindruck verstärkt, dass zwischen ihr und dem Bachelor eine besondere Chemie herrscht: "Ich habe in dem Moment nicht damit gerechnet, aber es hat sich absolut richtig angefühlt."

Doch Kim war nicht die Einzige, bei der es in Folge fünf geknistert hatte. Auch Sebastian Paul ging auf Tuchfühlung und küsste Nadja zum ersten Mal in dieser Staffel. In der Traumkulisse am Wasser machte Nadja den ersten Schritt, und Sebastian schwärmte danach im Einzelinterview: "Nadja hat's mir leicht gemacht: Ich konnte mich wirklich fallen lassen. Es war ein sehr schöner Moment – sehr emotional und vor allem sehr intensiv." Nadja sah das ähnlich und geriet regelrecht ins Schwelgen: "Ich glaube, ich hatte noch nie einen schöneren ersten Kuss. Es hat sich schon sehr natürlich, schön und auch richtig angefühlt."

Anzeige Anzeige

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Kim, Social Media- & Creator Managerin aus Frankfurt

Anzeige Anzeige

RTL Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"