Fiasko bei "Gefragt – Gejagt": Quiz-Team verliert 29.500 €

Ein bitterer Abend für das Team um Jan-Niklas Fuchs: In der ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" ging im Finale ein erspielter Betrag von 29.500 Euro verloren. Moderator Alexander Bommes (49) führte durch die Runde, in der Jan-Niklas Fuchs gemeinsam mit Petra Folkersma und Carolin Küßner gegen Jäger Dr. Manuel Hobiger antrat. Im Studio spitzte sich alles auf eine Popkultur-Frage zu, die keine Spezialkenntnisse verlangte – und doch zur Stolperfalle wurde. Gesucht war der "Stan" mit zahlreichen Cameo-Auftritten im Marvel Cinematic Universe. Die Nerven lagen blank, der Druck war spürbar, und die kurze Ungewissheit machte den Moment zum Showdown, der für das Trio böse endete.

Im entscheidenden Augenblick riskierte Jan-Niklas die Antwort "Smith" – womit er danebenlag. Weder Petra noch Carolin konnten korrigieren, dabei wäre die Lösung greifbar gewesen: Stan Lee (†95), der legendäre Comicautor und Popkultur-Galionsfigur, tauchte immer wieder in Minirollen auf. Laut Showregeln kippte damit das Momentum in Richtung Gegenseite. Dr. Manuel Hobiger erwischte den besseren Tag, zog die Finalrunde auf seine Seite und verhinderte die Auszahlung des Geldes. Der komplette Betrag blieb folglich beim Sender.

Der berühmte Stan Lee, nach dem gefragt wurde, hatte vor seinem Tod im Jahr 2018 in insgesamt 22 Marvel-Filmen kurze Gastauftritte. Zuletzt war er in Avengers: Endgame zu sehen, digital verjüngt und als Hippie inszeniert, der in den 1970er-Jahren lebte. Lee gilt als ein Symbol für das Marvel-Universum und erlangte nicht allein durch seine Cameos Kultstatus. Trotz seines Schöpfertums und beachtlichen Einflusses auf die Comicwelt blieb er dabei stets nahbar und hatte durch seinen humorvollen Charakter einen festen Platz in den Herzen vieler Fans.

Anzeige Anzeige

ARD/Uwe Ernst Alexander Bommes bei "Gefragt – Gejagt"

Anzeige Anzeige

ARD / Thomas Leidig "Gefragt – Gejagt"-Jäger Dr. Manuel Hobiger

Anzeige Anzeige

Getty Images "Spider Man"-Creator Stan Lee im Mann Village Theater in Kalifornien, Juni 2004