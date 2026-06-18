"Gefragt – Gejagt"-Kandidat verliert bei Frage 20.000 Euro

Bei der ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" hat Kandidat Reinhold Becker alles auf eine Karte gesetzt – und am Ende mit leeren Händen dagestanden. Der mutige Teilnehmer hatte sich in der Sendung zunächst solide 2.500 Euro in der Schnellraterunde erspielt. Anstatt mit diesem Polster ins Duell gegen Jägerin Annegret Schenkel zu gehen, nahm er ihr Angebot an und verzichtete auf den Vorsprung, um stattdessen um satte 20.000 Euro zu spielen. Moderator Alexander Bommes (50) zeigte sich von dieser risikofreudigen Einstellung begeistert – schließlich seien es genau solche Momente, die "Gefragt – Gejagt" so besonders machen.

Das Duell verlief zunächst ausgeglichen, denn auch Annegret unterliefen Fehler. Dann aber kam eine Fangfrage aus der Küchensprache, die Reinhold zum Verhängnis wurde: Was versteht man unter einer "Terrine"? Reinhold antwortete ohne Zögern mit "Suppe" – und auch Bommes hielt das zunächst für richtig. Doch die korrekte Antwort lautete "Pastete ohne Teig". Zwar wird auch eine Schüssel mit Deckel als Terrine bezeichnet, und in ihr kann eine Brühe aufgegossen werden – dennoch ist Suppe in der Küchensprache nicht die richtige Definition. Annegret beantwortete die Frage richtig, zog damit an Reinhold vorbei und entschied das Duell für sich. Die gesamten 22.500 Euro blieben somit bei der ARD.

"Gefragt – Gejagt" ist seit 2012 ein festes Format in der ARD und wird von Alexander Bommes moderiert. Dort treten Kandidaten zunächst in einer Schnellraterunde an, bevor sie im direkten Duell gegen einen von mehreren Stammjägern antreten müssen. Die Show lebt immer wieder von genau solchen riskanten Entscheidungen, bei denen Kandidaten zwischen Sicherheit und großer Gewinnchance wählen müssen.

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ARD/Uwe Ernst ARD-Moderator Alexander Bommes

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Imago Fototermin zur Quiz-Show "Gefragt – Gejagt" in Hamburg am 24.04.2014

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ARD/Uwe Ernst "Gefragt – Gejagt"-Moderator Alexander Bommes

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