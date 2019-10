Der Ex-Castingshow-Star setzt heute auf bodenständige Arbeit. Dominik Münch (34) wurde durch seine Teilnahme an der fünften und sechsten Staffel von DSDS bekannt. Obwohl er dort jedes Mal scheiterte, schien er nicht genug von den TV-Auftritten zu bekommen – und bewarb sich 2013 sogar für das Dschungelcamp. Nachdem jedoch auch dieser Traum geplatzt war, schlug Dominik dann doch ganz andere Berufswege ein!

Der ehemalige Friseur verriet kürzlich gegenüber Promiflash, dass er eine Ausbildung zum Wimpernstylisten abgeschlossen hat. "Mit meiner Freundin zusammen betreibe ich ein Homestudio in Mannheim", erklärte Dominik. Trotz seiner eher schwierigen Vergangenheit übt er heute einen soliden Beruf aus – damit möchte er nun auch andere inspirieren: "Ich sehe wieder ein Licht am Ende des Tunnels und will anderen Menschen da draußen raten, niemals aufzugeben." Vor allem Jugendlichen rät Dominik, sich nicht nur auf ihre Träume zu verlassen – stattdessen sei es viel wichtiger, sich "ein richtiges Standbein aufzubauen." Er selbst ist sich aber nach wie vor sicher: "Musik ist meine Liebe. Ich werde meine Ziele nie aus den Augen verlieren und immer weitermachen."

Dominik scheint sein Leben nach einigen Eskapaden wieder auf die richtige Bahn lenken zu wollen. Noch vor einigen Jahren machte er Schlagzeilen mit seinem aggressiven Verhalten und finanziellen Problemen – ganz auf den grünen Zweig gekommen ist er offenbar dennoch bis heute nicht: Der ehemalige TV-Star erklärte in dem Gespräch mit Promiflash: "Aktuell liegt die fristlose Kündigung meiner Wohnung vor mir und es geht vor Gericht."

Privat Dominik Münch, 2019

Privat Dominik Münch, 2019

Privat Dominik Münch, 2019

