Ex-DSDS-Kandidat Dominik Münch (35) hat sich im Laufe seines Lebens schon so manchen Fehltritt geleistet. So soll der Sänger bereits über 35 eingetragene Strafen im Zentralregister verfügen und 30.000 Euro an Geldstrafen beglichen haben. Sein letzter Ausraster scheint jedoch das Fass zum Überlaufen zu bringen: Dominik hat einem Taxifahrer mit dem Tod gedroht und muss nun mit einer Haftstrafe rechnen!

Wie Bild nun berichtete, sei der ehemalige TV-Star im vergangenen August in einen Streit geraten. In Karlsruhe habe Dominik einem Taxifahrer gedroht, ihm den Hals "abzuschneiden". Außerdem habe er vorgehabt, diesen mit einem Messer zu "rasieren". Infolgedessen wurde der 35-Jährige von der Polizei festgenommen – eine Anklage wegen versuchter räuberischer Erpressung folgte. Im schlimmsten Fall drohen ihm nun fünf Jahre hinter Gittern!

"Ich kann mich nicht erinnern, weil ich zwei Tage auf Tour und stark betrunken war", äußerte sich der Beschuldigte bereits zu den Vorwürfen. Er sei ausgerastet, weil der Taxifahrer sich nicht erst am Ziel hätte bezahlen lassen wollen. Grund für den Ausraster sei laut Dominik wohl der Tod seines Sohnes 2014. "Ich bin in ein tiefes Loch gefallen. [...] Deshalb will ich eine Langzeittherapie machen", gab der gelernte Friseur offen zu. Sein Anwalt versuche derzeit auf Hochtouren, eine Haftstrafe für den Musiker zu verhindern.

