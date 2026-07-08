Dieses Workoutvideo von Kristen Stewart verblüfft ihre Fans

Kristen Stewart (36) bringt ihre Fans mit einem neuen Fitnessclip ins Staunen: In einem winzigen Crop-Top und tief sitzenden Jogginghosen zeigt die Schauspielerin im Gym ihren durchtrainierten Bauch. Ihr Trainer teilte das Video jetzt auf Instagram und gab einen Einblick in das harte Workout, das Kristen aktuell absolviert. Darin stemmt die Twilight-Bekanntheit auf einer Bank eine Kurzhantel über dem Kopf, während sie konzentriert jede Wiederholung durchzieht. Die Aufnahmen sollen im Rahmen der Vorbereitungen zu dem Film "The Wrong Girls" entstanden sein, wie das Kickboxstudio in der Bildunterschrift erklärt.

In dem Posting schwärmen Studio und Trainer von der Übung, die Kristen ausführt: Es handelt sich um einen sogenannten Dumbbell Pullover, der gleichzeitig Brust, Trizeps, Rücken und Rumpf stärkt. "Ich hatte das Vergnügen, Kristen Stewart und das großartige 'The Wrong Girls'-Team zu trainieren, und ich könnte nicht aufgeregter sein, ihre harte Arbeit bald auf der großen Leinwand zu sehen", heißt es in dem Beitrag. In den Kommentaren sammeln sich derweil staunende Reaktionen. "Wow, ich probiere das auch, sie sieht großartig aus!", schreibt ein Fan. Ein anderer Nutzer jubelt: "Episch! Sie scheint ein tolles Fitnessteam zu haben, das sie bei jedem Schritt unterstützt." Viele Follower loben Kristens Disziplin und feiern ihre definierte Körpermitte.

In "The Wrong Girls", für den es noch keinen offiziellen Deutschlandstart gibt, spielt sie an der Seite von Alia Shawkat (37) eine kiffende beste Freundin, die in eine Verwechslungsgeschichte schlittert. Das Projekt ist für die Schauspielerin auch privat etwas Besonderes, denn es ist das Regiedebüt ihrer Ehefrau Dylan Meyer (38). Mit Dylan hat Kristen bereits länger kreativ zusammengearbeitet. Gegenüber dem "Interview Magazine" erklärte Kristen im vergangenen Jahr über das gemeinsame Schreiben: "Es ist eine Stoner-Girl-Komödie und wirklich völlig bescheuert. Ich glaube, ihr werdet sie mögen." Dylan beschrieb den Film im Gespräch mit "Entertainment Weekly" liebevoll als "Liebesbrief an chaotische Frauen und die platonischen Partnerschaften, die sie aufrichten" – und widmete ihn dabei auch ihrer langjährigen Freundin und Produktionspartnerin Maggie McLean.

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Getty Images Kristen Stewart bei den Kodak Film Awards 2026

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Instagram / foxyandfierce Kristen Stewart beim Krafttraining

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Getty Images Kristen Stewart und Dylan Meyer bei der Premiere von "The Chronology of Water" in Los Angeles

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