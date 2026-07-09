"Bad Boyfriends"-Maki teilt Statement zum Nacktfoto-Skandal

Mladen "Maki" Doric hat sich jetzt auf Instagram in einem langen Statement zu dem Eklat geäußert, der rund um seine Teilnahme an der Realityshow "Bad Boyfriends" entstanden ist. In der Sendung hatte seine Partnerin Michelle Mišić auf seinem zweiten Smartphone Nacktfotos und -videos einer anderen Frau entdeckt. Was die Sache noch brisanter machte: Der Realitystar behauptete in der Show, die abgebildete Frau sei inzwischen tot – von ihrem Freund getötet worden. Der Umgang mit dieser Enthüllung vor laufenden Kameras hatte anschließend heftige Kritik ausgelöst.

In seinem Statement räumt Maki ein, es sei ein Fehler gewesen, das Thema überhaupt öffentlich zu machen. "Ich möchte mich für meine Wortwahl entschuldigen und auch dafür, dass ich dieses Thema überhaupt in die Öffentlichkeit gebracht habe", schreibt er. "Die komplette Situation hat mich damals selbst überfordert. In diesem Moment ist für mich ein ganzes Lügenkonstrukt zusammengebrochen und ich habe verzweifelt nach Erklärungen gesucht, weil ich unsere Beziehung retten wollte." Er erklärt zudem, aus Respekt keine weiteren Details öffentlich teilen zu wollen. Mit den Worten "Damit ist für mich zu diesem Thema alles gesagt" macht er deutlich, dass er künftig keine weiteren Stellungnahmen dazu abgeben wird.

Auch RTL bekam nach der Ausstrahlung der Szene ordentlich Gegenwind ab. Der Sender reagierte mit einem Statement auf Instagram: "Wir bitten euch, mit dem in der heutigen Sendung behandelten Thema respektvoll und verantwortungsbewusst umzugehen. Bitte seht von Spekulationen ab. Hinter jeder Geschichte stehen reale Menschen – Angehörige und Freunde – deren Privatsphäre es zu schützen gilt." Gegenüber dem Magazin TV Movie verteidigte eine RTL-Sprecherin die Einordnung der Konfrontation als "ein wesentlicher Bestandteil der Beziehungsgeschichte von Michelle und Maki". Außerdem verwies sie darauf, dass Persönlichkeitsrechte gewahrt worden seien und es während Dreh und Ausstrahlung psychologische Betreuung gegeben habe.

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Instagram / maki8.0.8 Mladen Doric, Reality-Newcomer

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RTL / Markus Hertrich Michelle und Maki, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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RTL Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends" 2026

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