"Bad Boyfriends"-Maki hat Handy mit Nacktfotos einer Toten

In der neuen Realityshow "Bad Boyfriends" auf RTL+ werden erschreckende Einblicke in die Beziehung von Michelle Mišić und ihrem Freund Mladen Doric, auch bekannt als Maki, geliefert. Die Dreharbeiten fanden auf Teneriffa statt, und was dabei ans Licht kommt, lässt selbst hartgesottene Realityfans schlucken. Als Michelle die Möglichkeit bekommt, Makis Handys zu durchsuchen, stößt sie zunächst auf flirtige Nachrichten mit anderen Frauen. Sein Erklärungsversuch: "Das hat alles absolut nichts zu bedeuten. Ich war einfach nur nett zu den ganzen Followern!" Doch damit nicht genug – auf einem zweiten Smartphone, das er angeblich nur zum Musikhören nutzt, tauchen Nacktfotos und -videos einer Frau auf.

Maki behauptet, die expliziten Bilder seien ihm ungefragt bei Instagram geschickt und automatisch von der iCloud gespeichert worden. Dann folgt eine Enthüllung, die die Situation noch beklemmender macht: Die betreffende Frau lebe inzwischen nicht mehr – sie sei von ihrem Freund getötet worden. Auf nähere Details geht er dabei zunächst nicht ein. Für Michelle ist der Schock darüber sichtlich groß. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sie Makis Verhalten öffentlich verarbeiten muss. Das Paar war bereits gemeinsam in der Show Das Sommerhaus der Normalos zu sehen, wo sein Umgang mit ihr für viel Kritik gesorgt hatte. Rückblickend findet er die Beleidigungen, die er ihr damals an den Kopf geworfen hat, laut der neuen Show "lustig, witzig und amüsant". Michelle hatte nach dem Sommerhaus schon offenbart, dass die Ereignisse in ihrer Beziehung Spuren hinterlassen hätten.

Auch bei einem anderen Paar der Show, Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel, kommen Verfehlungen ans Licht. Josh gibt zu, einen Kuss mit einer Fremden selbst initiiert zu haben – und gesteht zudem, dass er während der gemeinsamen Teilnahme an Temptation Island im Whirlpool mit einer Verführerin eine Erektion hatte. Seine Reaktion: "Das Ding blieb in der Hose, aber es gilt natürlich trotzdem als Fremdgehen. Ich hatte da drin auch Bock auf sie, da war schon irgendwas zwischen uns." Nasrin zeigte sich fassungslos: "Es ist einfach abgew****t, dass du mich 1,5 Jahre anlügst bei zwei Sachen."

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Imago Mladen Doric beim Screening von "Bad Boyfriends", Juni 2026

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RTL Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends" 2026

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RTL / Markus Hertrich Josh und Nasrin, "Bad Boyfriends"-Kandidaten