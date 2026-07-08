Josh schockt seine Nasrin mit später Temptation-Beichte

Eineinhalb Jahre nach den Dreharbeiten von Temptation Island macht Josh Stodel seiner Partnerin Nasrin Eileen Rapp, mit der es immer wieder kriselte, ein schmerzhaftes Geständnis. In der dritten Folge des RTL+-Formats "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" räumt er ein, dass bei der berüchtigten Whirlpool-Szene mit Verführerin Viktoria Miller mehr passiert sei, als er bislang zugegeben hatte. "Wenn wir jetzt hier sind, dann kann man auch alles auf den Tisch legen", leitet Josh sein Geständnis ein. Für Nasrin, die dachte, die ganze Wahrheit längst zu kennen, bricht damit eine Welt zusammen ‒ und das erneut vor laufenden Kameras.

Er erklärt, dass er die Ereignisse im Whirlpool lange beschönigt habe: "Im Whirlpool war eine Sache. Da habe ich halt ein bisschen schöner geredet, als es war. Aber eigentlich war es dann doch ein bisschen mehr, als ich immer zugegeben habe." Viktoria, die zuweilen mit Gigi Birofio anbandelte, sei ihm unter Wasser körperlich nähergekommen – mit dem Arm seien Bewegungen an ihm ausgeführt worden. "Das Ding blieb zwar in der Hose. Aber es gilt natürlich trotzdem als absolutes No-Go und Fremdgehen", gesteht Josh.

Besonders schmerzhaft für Nasrin dürfte aber folgendes Eingeständnis sein: "Ich hatte da drin auch Bock auf sie. Das hab' ich jetzt auch nicht so gedroppt, wie ich vielleicht hätte droppen sollen." Nasrin zeigt sich tief getroffen: "Ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass die Geschichte so richtig war, wie er sie mir davor immer erzählt hat. Dass es nicht so war, tut mir einfach unfassbar weh", sagt sie. Für die eineinhalb Jahre andauernde Lüge findet sie klare Worte: "Es ist einfach abgew*chst, dass du mich eineinhalb Jahre anlügst bei zwei Sachen."

Nasrin und Josh, die mittlerweile trotz Höhen und Tiefen seit November 2021 liiert sind, sind nicht das einzige Paar, das in "Bad Boyfriends" mit schmerzhaften Wahrheiten konfrontiert wird. Auch Reality-TV-Bekanntheit Maki sorgte in der Sendung für einen Eklat, nachdem seine Partnerin Michelle auf seinem Handy Flirtnachrichten sowie auf einem zweiten Gerät Nacktbilder einer anderen Frau entdeckte. Wie es bei Nasrin und Josh nach diesem späten Geständnis weitergeht, ist nach Folge drei noch völlig offen. Dass die Reality-TV-Blase nicht für jedermann geeignet ist, zeigte sich auch am Beispiel von "Temptation Island"-Verführerin Viktoria. Nach ihrer Are You The One?-Teilnahme sagte sie dem Trash-TV schließlich ade.

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RTL / Markus Hertrich Josh und Nasrin, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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RTL / Markus Hertrich Michelle und Maki, "Bad Boyfriends"-Kandidaten