Taylor und Travis' Hochzeit: Jason Kelce verrät Details

Sechs Tage nach der glamourösen Hochzeit seines Bruders Travis Kelce (36) mit Taylor Swift (36) hat sich Jason Kelce (38) nun erstmals öffentlich dazu geäußert. Am Rande des "American Century Championship Golfturniers" in Lake Tahoe, Nevada, plauderte der ehemalige NFL-Star mit Fans über die Trauung – und zeigte sich dabei sichtlich gut gelaunt. "Es war eine gute Zeit", verriet Jason einem Fan, wie die New York Post berichtete. Einem weiteren Zuschauer gegenüber schwärmte er sogar, die Hochzeitsfeier sei "großartig" gewesen.

Besonders amüsant: Als ein Fan den 38-Jährigen fragte, ob er auf der Feier mehr oder weniger als 15 Bier getrunken habe, antwortete er schlagfertig, die endgültige Zahl liege "weit darüber". Jason hatte bei der Hochzeit eine besondere Rolle inne – er stand seinem Bruder Travis als Trauzeuge zur Seite. Taylor hingegen wählte ihren jüngeren Bruder Austin Swift als sogenannten "Man of Honor". Auf weitere Brautjungfern oder Groomsmen verzichteten die Frischvermählten. Getraut wurden Travis und Taylor von einem gemeinsamen Freund: Komiker Adam Sandler (59) führte die Zeremonie. "Die Zeremonie vereinte beide Familien und wurde von Freund Adam Sandler geleitet", bestätigte Taylors Sprecher gegenüber dem Magazin People.

Travis und Taylor, beide 36 Jahre alt, hatten sich am 3. Juli im Madison Square Garden in New York City das Jawort gegeben – vor rund 1.000 geladenen Gästen. Unter ihnen war auch Ex-NFL-Quarterback Ryan Fitzpatrick, der gegenüber People von einem "unglaublichen" Abend schwärmte: "Wir waren sehr aufgeregt, die Einladung zu bekommen, und sehr privilegiert, dabei sein zu dürfen. Sie haben alles erstklassig gemacht." Der Ehe war eine rund zweijährige Beziehung vorausgegangen, bevor das Paar im vergangenen Sommer seine Verlobung bekanntgegeben hatte. Jason selbst ist seit 2018 mit Kylie Kelce (34) verheiratet und sie haben gemeinsam vier Töchter.

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Getty Images Jason Kelce beim Par-3-Contest vor dem Masters in Augusta

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Getty Images Austin Swift im Jahr 2018

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Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce bei der Weltpremiere von "Kelce" in Philadelphia, präsentiert von Thursday Night Football

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