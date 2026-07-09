"Big Brother"-Sieger Marcel Schiefelbein trauert um Ehefrau

Marcel Schiefelbein trauert um seine Ehefrau Jacky. Mit einem bewegenden Post auf Instagram hat der Gewinner der 15. Staffel von Big Brother jetzt bekannt gegeben, dass seine Frau ihren jahrelangen Kampf gegen den Krebs verloren hat. "15 Jahre war Jacky die Frau an meiner Seite. Wir haben Höhen und Tiefen durchlebt, haben gelacht, geweint und gekämpft. Gerade in den letzten fünf Jahren haben wir gegen diesen Scheißkrebs gekämpft und am Ende haben wir, beziehungsweise meine Frau, den Kampf verloren. Meine liebe Frau ist im Kreise ihrer liebsten Menschen eingeschlafen", schreibt der Familienvater aus Köthen (Sachsen-Anhalt) auf der Plattform.

In seinem Statement würdigt Marcel seine verstorbene Frau mit herzlichen Worten: "Sie war eine Löwin. Sie hat so stark gekämpft und immer mit einem Lächeln im Gesicht… Ich bin so unfassbar stolz auf sie und unsere beiden Kinder, die sehr stark sind und mich sehr stützen." Der Realitystar beschreibt außerdem, wie schwer es der Familie fällt, nach dem Verlust wieder in den Alltag zu finden: "Wir versuchen, ein relativ normales Leben zu führen, aber es ist schwer. Auch wenn Zeit vergangen ist, fehlt sie jeden Tag." Bereits im vergangenen Jahr hatte Marcel öffentlich gemacht, dass Jackys Krebsdiagnose die Familie auch finanziell stark belastet habe.

Marcel Schiefelbein ist ein echter "Big Brother"-Veteran. Bereits 2008 und 2009 war er in den TV-Container eingezogen, landete damals aber jeweils auf dem zweiten Platz. Viele Jahre später wagte er ein überraschendes Comeback und holte sich mit dem Sieg der 15. Staffel im Jahr 2025 schließlich doch noch den begehrten Titel – inklusive einer Siegprämie von 50.000 Euro. Insgesamt war er damit dreimal Teil der Realityshow.

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Instagram / marcel_schiefelbein Marcel Schiefelbein mit seiner Ehefrau Jacky

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Instagram / marcel_schiefelbein Marcel Schiefelbein, August 2025

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Promiflash "Big Brother"-Star Marcel Schiefelbein