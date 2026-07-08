Handy-Szenen: Maki entschuldigt sich für "Bad Boyfriends"

In der Realityshow "Bad Boyfriends" kam es zu einem handfesten Eklat rund um Michelle Mišić und ihren Freund Mladen Doric, besser bekannt als Maki. Als Michelle die Möglichkeit bekam, sein Handy zu durchsuchen, stieß sie auf Flirtnachrichten an andere Frauen – und auf einem zweiten Gerät auf Nacktfotos und -videos einer Frau. Der Schock saß tief: Michelle brach in Tränen aus. Nachdem Maki sich bereits vor Ort zu erklären versucht hatte, hat er sich jetzt öffentlich auf Instagram für sein Verhalten entschuldigt: "Diese Szenen nach so langer Zeit jetzt zu sehen, zerreißt mir das Herz und ich bin mir ziemlich sicher, vielen anderen auch. Ja, ich wurde dabei erwischt, dass ich Fremdgeschrieben habe. Das war mein größter Fehler, den ich zutiefst bereue und niemals vergessen werde!"

Besonders an Michelle richtet er bewegende Worte: "Vor allem tut es mir unendlich leid und ich kann es echt nicht in Worte fassen, Michelle so unfassbar wehgetan zu haben. Bei ihr möchte ich mich besonders noch einmal für all den Schmerz, den ich ihr zugefügt habe, von Herzen entschuldigen." Darüber hinaus entschuldigt er sich auch beim Publikum. "Gleichzeitig möchte ich mich auch bei allen Zuschauern entschuldigen, die diese Szenen widerlich, enttäuschend oder gar abscheulich fanden. Ich verstehe all euren Unmut und Reaktionen vollkommen und übernehme die vollste Verantwortung für mein Verhalten. Und sorry, dass eben ich vielleicht sogar Auslöser dafür bin, dass jetzt die ein oder andere Handykontrolle zu Hause stattfinden wird", so Maki weiter.

Bei "Bad Boyfriends" handelt es sich um eine Show auf RTL+, in der vergebene Frauen ihre Partner mit ihrem Fehlverhalten innerhalb der Beziehung konfrontieren und dabei unter anderem auch die Handys ihrer Männer durchsuchen dürfen. Als Michelle auf dem zweiten Smartphone die Nacktfotos fand, hatte Maki zunächst behauptet, das Gerät lediglich zum Musikhören zu nutzen. Die Flirtnachrichten an andere Frauen versuchte er mit den Worten herunterzuspielen, er sei "einfach nur nett zu den ganzen Followern" gewesen – eine Erklärung, die offensichtlich wenig Überzeugungskraft hatte.

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Instagram / maki8.0.8 Mladen Doric, Reality-Newcomer

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RTL / Markus Hertrich Michelle und Maki, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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RTL Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends" 2026

Wie glaubwürdig wirkt Makis öffentliche Entschuldigung auf euch? Überzeugend – klingt reflektiert und verantwortungsbewusst. Nicht wirklich – zu spät, zu glatt formuliert. Ergebnis anzeigen