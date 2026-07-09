Hier genießen Taylor Swift und Travis geheime Hochzeitsreise

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sind frisch vermählt – und haben sich direkt nach ihrer geheimen Hochzeit aus New York verabschiedet. Laut der Daily Mail wurde das Paar in den Tagen danach im exklusiven Yellowstone Club nahe Big Sky in Montana gesichtet, wo es sich für eine heimliche Mini-Flitterreise einrichtete. Dort sollen die Sängerin und der Footballstar fernab neugieriger Blicke die ersten Tage in der sogenannten Honeymoon-Bubble verbringen und ganz bewusst ihre Zweisamkeit genießen. Während Taylor und Travis in den Bergen offenbar die Ruhe suchen, laufen im Hintergrund bereits die nächsten Reisepläne, denn schon bald steht ihr erster gemeinsamer Auftritt als Ehepaar auf dem Programm.

In dem nur für Mitglieder zugänglichen Luxusresort, zu dessen prominenten Namen auch Bill Gates (70), Tom Brady (48) und Mark Zuckerberg (42) zählen sollen, sind bislang keine Paparazzifotos des Duos nach außen gedrungen. Auch dieses Mal ist alles minutiös geplant: Taylors Privatjet war über den 4.-Juli-Feiertag zunächst an befreundete Familien mit Kindern ausgeliehen, die in ihrem Anwesen "Holiday House" in Rhode Island gesichtet wurden. Erst danach kehrte die Maschine über Nashville zurück und landete schließlich in Bozeman, dem nächstgelegenen Flughafen zum Yellowstone Club. Die Musikerin und der Sportler hatten die abgeschiedenen Berge von Montana schon zuvor für gemeinsame Auszeiten genutzt und dort offenbar viel ungestörte Zeit mit Freunden verbracht – etwa beim Skifahren und Snowtubing mit den Sportreporterinnen Erin Andrews (48) und Charissa Thompson. Später teilte Travis auf Instagram mehrere Schnappschüsse, darunter auch ein gemeinsames Bild im Schnee. Charissa veröffentlichte zu Silvester ebenfalls ein Foto mit Taylor und Erin.

Die gemeinsame Zeit in der Abgeschiedenheit der Rocky Mountains dürfte jedoch bald enden: Bereits am 11. Juli werden Taylor und Travis als frisch getrautes Paar, das offenbar bereits über Nachwuchs nachdenkt, erstmals öffentlich erwartet – bei der Hochzeit von NFL-Spieler JuJu Smith-Schuster in Orange County, Kalifornien. Danach soll laut Insidern die eigentliche große Hochzeitsreise beginnen, die das Paar durch Griechenland und weitere europäische Destinationen führen soll. Das Zeitfenster dafür ist jedoch knapp bemessen: Travis muss sich am 29. Juli beim Trainingscamp der Kansas City Chiefs in St. Joseph, Missouri, einfinden – womit den Frischvermählten gerade einmal 18 Tage für ihre Traumreise bleiben.

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Imago Taylor Swift bei der Time 100 Gala, Februar 2026

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift, 2025