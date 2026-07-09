Trotz Drama: Herzogin Meghan reist mit den Kindern nach UK

Es ist nun offiziell: Herzogin Meghan (44) reist noch in dieser Woche gemeinsam mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach Großbritannien – das berichtet das Magazin Hello!. Damit folgen die drei Prinz Harry (41), der sich bereits im Vereinigten Königreich aufhält, um den einjährigen Countdown zu den Invictus Games einzuläuten, die im kommenden Jahr in Birmingham stattfinden. Im Rahmen seines Aufenthalts absolviert Harry mehrere Termine für Herzensprojekte – darunter ein Besuch im Kinderkrankenhaus Birmingham, wo er als WellChild-Patron zugegen war.

Auch wenn Meghan und die Kinder nun die Reise nach Großbritannien antreten, werden sie an keinen öffentlichen Terminen teilnehmen. Eine gemeinsame Teilnahme beim Invictus-Games-Event, die ursprünglich im Gespräch war, ist damit vom Tisch. Beim Besuch im Kinderkrankenhaus ließ Harry unterdessen einen stolzen Vatermoment durchscheinen: Im Gespräch mit dem zwölfjährigen Alec Hill schwärmte er von seinem Sohn Archie. "Weißt du, wer von Lego besessen ist? Mein Sohn Archie – und er ist ein Meisterbauer", so Harry. Überschattet wird die Woche jedoch von einer gerichtlichen Niederlage: Harry verlor seinen Prozess gegen Associated Newspapers Limited, den Verlag hinter der Daily Mail. Er und weitere Kläger wie Elton John (79) und Elizabeth Hurley (61) hatten dem Verlag unerlaubtes Sammeln von Informationen durch Journalisten vorgeworfen. In einem gemeinsamen Statement mit Baroness Doreen Lawrence verurteilte Harry die Entscheidung scharf – er bezeichnete sie als offensichtliche "Vertuschungsaktion" und nannte sie "schockierend" und "ungerechtfertigt".

Die Reise nach England war lange unsicher gewesen. Sicherheitsbedenken hatten zunächst dazu geführt, dass Meghan und die Kinder nicht gemeinsam mit Harry einreisen würden. Schon zuvor war berichtet worden, dass die Herzogin ihren Mann unterstützen wolle – allerdings nur dann, wenn die Reise für die Kinder sicher möglich sei. Nun scheint diese Frage geklärt.

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Imago Herzogin Meghan besucht das World Trade Center in New York

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern