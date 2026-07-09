Über 100 Seiten Chatprotokolle könnten Stefon Diggs belasten

NFL-Profi Stefon Diggs (32) steckt noch tiefer im juristischen Schlamassel als bisher angenommen: In dem laufenden Rechtsstreit mit Christopher Griffith soll der Mann, der dem Wide Receiver schwere sexuelle Übergriffe vorwirft, jetzt mehr als hundert Seiten an Chatprotokollen und anderen Nachrichten vorgelegt haben. Laut TMZ stammen die Screenshots aus iMessage und Instagram und sollen die Verbindung zwischen den beiden belegen. Die Unterlagen wurden im Rahmen des Verfahrens eingereicht, das aktuell vor einem US-Gericht verhandelt wird und in dem sich beide Parteien seit Monaten gegenseitig mit Vorwürfen überziehen.

In den neuen Gerichtsdokumenten behauptet Christopher, er habe sämtliche verfügbaren Texte und Instagram-Nachrichten bereits an die Anwälte übergeben. Stefon hatte zuvor bemängelt, genau diese Instagram-Chats würden fehlen, und das Gericht gebeten, Christopher zur Herausgabe zu verpflichten. Dem hält der Ankläger nun entgegen, der Footballstar selbst habe Zugriff auf die alten Unterhaltungen, Stefon könne sie nur nicht mehr sehen, weil er von Christopher auf Instagram blockiert worden sei. Während der Sportler den Mann wegen Verleumdung verklagt und ihm vorwirft, er verbreite Lügen über ihn, erhebt Christopher in seiner Gegenklage weiter den Vorwurf, er sei in Stefons Haus betäubt und sexuell missbraucht worden. Der Receiver weist diese Anschuldigungen entschieden zurück.

Der brisante Fall um Stefon und Christopher hatte bereits zuvor für Aufsehen gesorgt, als ein Bundesrichter den Footballprofi zu ausführlicheren Angaben über die Art ihrer Bekanntschaft aufforderte. Der Receiver und sein mutmaßliches Opfer standen offenbar schon länger in Kontakt, was nun durch die umfangreichen Chatprotokolle weiter ausgeleuchtet werden konnte. Wie sich die persönliche Verbindung der beiden Männer entwickelt hatte, welche Treffen es gab und wie häufig sie miteinander schrieben, beschäftigt seitdem nicht nur die Anwälte, sondern auch die Öffentlichkeit, die das private Umfeld des Sportlers genau im Blick behält.

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Getty Images Stefon Diggs beim Training der New England Patriots vor dem Super Bowl LX in Stanford, Februar 2026

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Imago Stefon Diggs im Juli 2025

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Getty Images Stefon Diggs, Met Gala 2025