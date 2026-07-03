Hallo Muckis: Dwayne Johnson schwitzt im Rio-Fitnessstudio

Muskelprotz im Einsatz: Dwayne Johnson (54) hat sich auch während seiner weltweiten Promotion-Tour für den neuen Disney-Film "Moana" eine Auszeit für ein knackiges Workout gegönnt. Am Donnerstag, dem 2. Juli, verließ der Schauspieler gut gelaunt ein Fitnessstudio in Rio de Janeiro – und das nicht allein, sondern in Begleitung eines Freundes. Dabei ließ er seine beeindruckenden tätowierten Armmuskeln offen zur Schau stellen und strahlte trotz der Anstrengung von einem Ohr zum anderen, wie Fotos zeigen, die Just Jared vorliegen.

Für seinen Gym-Ausflug wählte der Hollywoodstar ein lässiges Outfit: schwarzes Tanktop, schwarze Laufleggings, Baseball-Cap und Sneakers. Der Besuch im Sportstudio steht ganz im Zeichen einer intensiven Promo-Reise, die Dwayne durch verschiedene Teile der Welt führt. Er bewirbt damit die Realverfilmung von "Moana", in der er erneut den Halbgott Maui verkörpert. Den Titel "Moana" übernimmt diesmal Catherine Laga'aia, für die es ihr Filmdebüt ist. Regie führt Thomas Kail, der Kinostart ist der 10. Juli.

Dwayne ist aber nicht nur als Schauspieler an dem Projekt beteiligt – gemeinsam mit Auli'i Cravalho (25), der Stimme der Moana aus dem animierten Original, fungiert er auch als ausführender Produzent des Films. Neben ihm und Catherine sind außerdem Rena Owen, John Tui und Frankie Adams in Hauptrollen zu sehen, wie Just Jared berichtet. Dazu kommt Jemaine Clement, der seine Sprechrolle als riesige Krabbe Tamatoa aus dem Animationsfilm wieder aufgreift. Dwayne ist Vater von drei Töchtern und für sein konsequentes Trainingspensum bekannt, das er trotz eines vollen Terminkalenders regelmäßig durchzieht.

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Imago Dwayne "The Rock" Johnson im September 2025

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Getty Images Thomas Kail, Dwayne Johnson und Catherine Lagaʻaia bei Disneys "Moana"-Special-Event im ICC Sydney Theatre

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Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei der Premiere von "The Smashing Machine"