Dwayne Johnson nennt diesen Film seinen größten Tiefpunkt

Dwayne Johnson (54) ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods – doch der Weg dorthin begann mit einem Moment, über den er selbst nur lachen kann. In einem Interview mit Esquire blickte der Schauspieler jetzt auf seinen allerersten großen Kinoauftritt zurück: seinen Auftritt als CGI-Skorpionkönig im Finale von "Die Mumie kehrt zurück" aus dem Jahr 2001. "So lustig das aussieht, so lustig es auch ist – es hat tatsächlich meine Karriere gestartet. Und das ist eine große Sache. Eigentlich soll man hier auf meine Karrierehöhepunkte schauen. Das hier ist eher eines meiner verdammten Karriere-Tiefpunkte", sagte er in dem Interview.

Trotz seiner klaren Worte macht Dwayne dabei deutlich, dass er den beteiligten Effektkünstlern keine Vorwürfe macht. "Unsere Leute haben extrem hart an den visuellen Effekten gearbeitet, um das richtig hinzubekommen, aber ich glaube, sie sind am Ende buchstäblich gegen die Zeit gelaufen", erklärte er. Damit trifft er sich in seiner Einschätzung mit Brendan Fraser (57), dem Hauptdarsteller der "Mumie"-Reihe. Der Schauspieler hatte bereits früher berichtet, dass selbst Mitglieder des CGI-Teams mit dem Ergebnis unzufrieden gewesen seien – und schlicht mehr Zeit gebraucht hätten. Fraser beschrieb die Szene rückblickend dennoch als "charmant auf ihre eigene Art" und verglich die Figur einmal scherzhaft mit einer Kreatur aus einem frühen Videospiel.

Der CGI-Skorpionkönig hat sich längst seinen festen Platz in der Popkultur gesichert – als nostalgisches Relikt und Quelle zahlloser Memes. Für Dwayne war der Auftritt trotz allem ein entscheidender Meilenstein: "Die Mumie kehrt zurück" war seine erste große Kinorolle und ebnete direkt den Weg für den Film "The Scorpion King", in dem er erstmals eine Hauptrolle übernahm. Zuvor war er vor allem als Wrestler unter seinem Ringnamen The Rock bekannt geworden und hatte sich in der WWE einen Namen gemacht.

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Getty Images Dwayne Johnson, November 2025

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Imago Dwayne "The Rock" Johnson als Scorpion King in einer Szene aus "Die Mumie kehrt zurück"

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Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei der Premiere von "The Smashing Machine"