Heidi Klum und Tom Kaulitz' "Training" hält ihre Ehe frisch

Heidi Klum (53) ist bekannt dafür, offen über ihr Privatleben zu sprechen – und das bewies sie nun einmal mehr in einem Interview mit dem Magazin US Weekly. Darin verrät das Model, wie sie ihre Ehe mit Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (36) frisch hält. Die Antwort: viel gemeinsames "Training". "Wir 'trainieren' definitiv viel zusammen", lacht sie im Gespräch mit dem Blatt. Auf Nachfrage konkretisiert sie das Ganze: "Die Art von Training ohne Geräte." Damit lässt die 53-Jährige keinen Zweifel daran, was sie meint.

Für Heidi ist dieses gemeinsame "Training" mehr als nur körperliche Nähe. "Es ist wichtig, viel zu trainieren, [das schafft] eine ganz andere Art von Verbindung. Es ist schwer zu erklären, aber die Seelen verbinden sich miteinander, nicht nur der Körper und das Fleisch. Die Herzen und Seelen verbinden sich auf andere Art und Weise", erklärt sie. Die größte Herausforderung in der Ehe sieht sie an einer ganz anderen Stelle: in den vollen Terminkalendern des Paares. "Es ist schwierig, wenn man einen Ehemann hat, der viel auf Tour ist, und ich selbst eine Sendung habe, für die ich fünf Wochen lang in New York drehe", sagt Heidi. Während der Covid-19-Pandemie hätten die beiden in Los Angeles jeden Tag miteinander verbracht und seien dabei frisch verliebt zusammengewachsen – weshalb es danach umso schwerer fiel, sich für Wochen zu verabschieden. Damit die Distanz nicht zu groß wird, besucht Tom sie am Set, und die 53-Jährige will ihn im November auf seiner Tour begleiten. Mit einem Augenzwinkern kündigt sie an, dann das Fangirl ganz vorne zu sein, "das mein T-Shirt hochzieht und meinen BH wirft".

Heidi und Tom lernten sich 2018 kennen und heirateten im Jahr darauf. Der Altersunterschied von 16 Jahren zwischen den beiden sorgte von Beginn an für Schlagzeilen – für Heidi ist er aber kein Thema. Mit einem Schmunzeln scherzt sie in dem Interview sogar, dass sie ihren Mann anschaue und denke: "Er wird mir langsam ein bisschen zu alt." Im Ernst ergänzt sie, dass Tom gut gealtert sei. Dass die Moderatorin sich selbst als den romantischeren Part in der Beziehung sieht, überrascht sie wenig: Frauen seien ihrer Meinung nach generell häufig romantischer als Männer.

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025

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Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum an ihrem siebten Hochzeitstag

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2023