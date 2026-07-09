"Prominent getrennt": Haben Bianca & Joshi noch eine Chance?

In der elften Folge von Prominent getrennt wird es erneut emotional: Joshi Josh muss mit seiner Ex-Freundin Bianca Eigenfeld (25) zur sogenannten Zeit zu zweit, wo sich die beiden ihrer gemeinsamen Vergangenheit stellen. In einem offenen Gespräch legt Joshi seine Fassade als "Frozen Boy" ab und zeigt eine ungewohnt verletzliche Seite. Er gesteht Bianca, wie tief seine Gefühle für sie einst waren: "Ich habe damals in der Beziehung viel Sche*ße gemacht, das weißt du ja. Aber du weißt, ich wollte dich auch richtig. Ich habe dich geliebt mit meinem ganzen Körper, mit jeder Zelle. Bianca, ich wollte dich wirklich. Ich wollte dich heiraten." Auch über die Person hinter seinem Reality-TV-Image spricht Joshi offen. "Joshi Josh ist einfach eine Person, die keinen ans Herz lassen will, weil das Herz verletzt wurde", erklärt der Realitystar.

Bianca gibt dabei zu, dass sie mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit bis heute nicht vollständig abgeschlossen hat: "Ich wünschte, es wäre so." Auch Joshi ringt mit seinen Gefühlen und fragt sich, ob das, was er in diesem Moment empfindet, echte Emotionen oder doch eher ein gekränktes Ego sind. "Ich glaube, das ist ein Teil von beiden. Dass ich wirklich eine Emotion für dich übrig habe, das ist ja klar. Du bist mein ganzes Leben mit mir gewesen", erklärt er. Bianca, die inzwischen einen neuen Mann kennengelernt hat, bringt ihre innere Zerrissenheit auf den Punkt: "Einerseits will ich dich noch, andererseits aber auch nicht. Wir wissen beide, dass es nichts bringen würde." Am Ende stellt Joshi Biancas Glück über seine eigenen Gefühle: "Wenn du sagst, er tut dir gut, dann ist das der Moment, wo ich weiß, du bist in guten Händen und kannst vielleicht wieder happy werden. Und das freut mich, weil im Endeffekt ist mir das Wichtigste, dass du einfach nur fröhlich bist, glücklich bist und ein schönes Leben hast."

Ganz anders verlief die Zeit zu zweit von Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern in der vergangenen Folge. Tessa zog von Beginn an klare Grenzen: Als Jakob ihr ein Glas Sekt einschenken wollte, lehnte sie ab. Jakob hingegen ging aufs Ganze und machte seiner Ex eine Liebeserklärung: "Ich bin hier, vor allem, weil ich dich wiedersehen wollte. Ich will um dich kämpfen und ich liebe dich. Und ich habe an dich gedacht, ich habe immer dein Bild geküsst zu Hause." Doch die GNTM-Bekanntheit ließ keinen Zweifel an ihrer Haltung und wies ihn direkt zurück: "Es gibt aber kein 'Uns'." Im weiteren Gespräch fand sie noch deutlichere Worte: "Ich verspüre keine Anziehung zu dir. Ich finde dich nicht attraktiv." Jakob zeigte sich von ihrer Reaktion sichtlich getroffen: "Krass, das hätte ich nicht erwartet, dass du so hart schießt."

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RTL / Africa Vumazonke Joshi Josh und Bianca Eigenfeld, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Bianca Eigenfeld und Joshi Josh bei "Prominent getrennt"

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RTL Jakob Morgenstern und Tesssa Bergmeier bei "Prominent getrennt"