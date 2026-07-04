Vanessa Nwattu dachte "jeden Tag" an Trennung von Aleks

Vanessa Nwattu (26) lässt im Podcast "deep und deutlich" kein Detail ihrer bewegten Beziehung mit Aleks Petrovic (35) aus. In dem Gespräch mit Moderatorin Aminata Belli (34) blickt sie auf die gemeinsame TV-Liebesgeschichte zurück – vom heißen Flirt bei Temptation Island VIP bis zum endgültigen Liebes-Aus, das Jahre später vor laufenden Kameras derselben Show besiegelt wird. Aminata reagiert vor allem auf Szenen aus Das Sommerhaus der Stars sichtlich betroffen, denn zu diesem Zeitpunkt waren Vanessa und Aleks nicht nur noch zusammen, sondern verlobten sich danach sogar noch. Als die Moderatorin nachfragt, ob Vanessa damals überhaupt an ein Ende gedacht habe, überrascht die Influencerin mit einem ehrlichen Geständnis: Sie habe tatsächlich "jeden Tag" mit dem Gedanken gespielt, sich zu trennen.

In der Sendung zeichnet Vanessa nach, wie sich die Dynamik zwischen ihr und Aleks über die Jahre immer wieder in TV-Formaten widerspiegelte. Nachdem sich die beiden bei "Temptation Island VIP" ineinander verliebt hatten, folgten weitere gemeinsame Realityprojekte – inklusive des Einzugs in "Das Sommerhaus der Stars". Während Aminata beim Ansehen der Ausschnitte kaum fassen kann, wie heftig die Auseinandersetzungen teilweise waren, berichtet Vanessa, dass sie trotz aller Zweifel blieb und sich sogar auf eine von Aleks vorgeschlagene Paartherapie einließ. Sie habe gehofft, die Beziehung dort noch retten zu können. Erst die erneute Teilnahme an "Temptation Island VIP" im Jahr 2025 habe ihr endgültig die Augen geöffnet. Die Bilder, die sie dort von sich und ihrem Partner sah, seien für sie wie ein schonungsloser Spiegel gewesen – nach der Show zog sie dann den Schlussstrich.

Schon vor rund einer Woche meldete sich Vanessa nach den heftigen Szenen in Folge neun von Prominent getrennt bei Instagram selbst zu Wort. Sie schilderte den Glaswurf in der "Zeit zu zweit" mit Aleks und machte klar, dass der Moment für sie nicht nur TV-Drama war. "Ich trage bis heute eine Narbe davon an meinem Bein", sagte sie in ihrer Story. Sie habe zuerst gar nicht realisiert, dass sie von einer Scherbe getroffen wurde, weil sie unter Schock gestanden und Champagner ins Gesicht bekommen habe. Später seien sogar Splitter auf ihrem Kopf entdeckt worden. "Es wurde in meine Richtung geschmissen. Ich wurde getroffen", stellte sie klar.

Anzeige Anzeige

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt" 2026

Anzeige Anzeige

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023

Anzeige Anzeige

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

Anzeige