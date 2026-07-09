"Unglaublich stolz": P. Diddys Töchter starten Modelinie

Sean "Diddy" Combs (56) sitzt derzeit hinter Gittern im Gefängnis Fort Dix, doch seine Zwillingstöchter Jessie und D'Lila starten draußen gerade voll durch: Die 18-Jährigen haben jetzt offiziell ihre eigene Streetwear-Marke gelauncht. Das Label hört auf den Namen "12TWINTY1" und setzt auf lässige Unisex-Styles, die für alle tragbar sein sollen. Wie TMZ berichtet, ist der Online-Shop der Nachwuchsdesignerinnen nun live gegangen, nachdem sie ihre Fans schon seit mehreren Wochen mit geheimnisvollen Einblicken und kurzen Clips in den sozialen Medien neugierig gemacht hatten. Während ihr berühmter Vater aktuell nicht an ihrer Seite sein kann, übernehmen die beiden selbstbewusst das Rampenlicht.

Diddy verfolgt das Fashion-Abenteuer seiner Zwillinge aus der Ferne – und meldet sich trotzdem mit rührenden Worten zu Wort. Gegenüber TMZ schwärmt der Rapper: "Ich bin unglaublich stolz auf Jessie und D'Lila. Sie haben hart daran gearbeitet, etwas aufzubauen, das wirklich ihr eigenes ist, und zu sehen, wie sie eine Idee in ein echtes Business verwandeln, ist inspirierend." Weiter erklärt der Musiker: "Es geht hier um zwei talentierte junge Frauen mit einer Vision, einer starken Arbeitsmoral und dem Mut, ihre Kreativität in die Welt hinauszutragen. Ich hoffe, die Menschen beurteilen 12TWINTY1 nach der Qualität dessen, was sie geschaffen haben, denn sie haben sich diese Chance verdient." Die Kollektion der Schwestern, die sich optisch klar im Streetwear-Bereich bewegt, soll sowohl Frauen als auch Männer ansprechen und richtet sich damit an eine möglichst breite Zielgruppe.

Jessie und D'Lila sind seit ihrer Kindheit an Kameras gewöhnt und bewegen sich inzwischen ganz selbstverständlich in der Welt der großen Mode- und Beautybrands. In den vergangenen Wochen wurden sie immer wieder mit Stardesignerinnen und Realitygrößen wie Kim Kardashian (45) und Kylie Jenner (28) gesichtet, die selbst erfolgreiche Labels aufgebaut haben. Auch Model Kaia Gerber (24) tauscht sich offenbar mit den Zwillingen aus und pflegt den Kontakt in der Fashionwelt. Für die beiden Töchter des Rappers, die schon länger als Nachwuchsmodels im Gespräch sind, ist 12TWINTY1 damit ein weiterer Schritt in Richtung eigenen Markenaufbau – fernab von den Skandalen ihres Vaters.

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Instagram / The Combs Twins D'Lila und Jessie Combs in ihren Kleidern für den Homecoming-Ball 2024

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Getty Images P. Diddys Töchter Jessie und D’Lila im Juli 2023

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Instagram / khloekardashian Kim Kardashian, P. Diddy, Khloé Kardashian und Kylie Jenner, Dezember 2019