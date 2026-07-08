Nach Hochzeit: Taylor Swift & Travis sollen Nachwuchs planen

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben geheiratet! Die Sängerin und der NFL-Star gaben sich am vergangenen Freitag im New Yorker Madison Square Garden das Jawort. Nach der Zeremonie rückt nun aber bereits der nächste große Schritt ins Blickfeld: Laut dem britischen Blatt Mirror soll das frisch vermählte Paar Kinder planen. Eine anonyme Quelle, die den beiden nahestehen soll, sagte gegenüber dem Mirror: "Taylor will unbedingt eine Familie, sie ist ein Family-Girl. Sie hat alles, was man sich wünschen kann – Reichtum, Erfolg, sie wird weltweit geliebt – sowohl Taylor als auch Travis hätten liebend gern eine Familie."

Auch in Taylors Musik spiegelt sich der Wunsch nach einer gemeinsamen Zukunft wider. In ihrem Song "Wi$h Li$t" singt sie: "Ein paar Kinder haben, der ganze Block sieht aus wie du; Wir sagen der Welt, sie soll uns verdammt noch mal in Ruhe lassen, und das tut sie auch; Da träume ich von einer Einfahrt mit einem Basketballkorb." Dass die Hochzeit nun tatsächlich stattgefunden hat, dürfte die Fans der Sängerin wenig überraschen – ihr Album war bereits von der Verlobung mit Travis inspiriert gewesen.

Rund um das Thema Nachwuchs sorgt nun auch Travis' Mutter Donna Kelce (73) wieder für Gesprächsstoff. Im vergangenen Sommer hatte sie auf ihrem Instagram-Profil ein Video der Komikerin Leanne Morgan geteilt, in dem diese fantasierte, Taylor denke an nichts anderes, als Kinder mit dem NFL-Star zu bekommen. "Taylors Gebärmutter brennt darauf, sich mit diesem großen Kelce-Jungen zu paaren", sagte Morgan in dem Clip. Als die Swifties in sozialen Netzwerken wütend reagierten, löschte Donna das Video wieder. Die 73-Jährige ist durch ihren Sohn Jason, der vier Töchter hat, bereits vierfache Oma.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

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Getty Images Vorbereitungen für den großen Tag von Taylor Swift und Travis Kelce

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Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023