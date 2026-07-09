Travis Kelce könnte bei der New York Fashion Week debütieren

Sportstar trifft Runway: Travis Kelce (36) könnte schon bald sein Debüt bei der New York Fashion Week geben. Designer Tommy Hilfiger (75) deutete in einem Instagram-Post an, dass der NFL-Profi im September bei seiner Show im Plaza Hotel dabei sein könnte. "Herzlichen Glückwunsch Travis! Bis September im Plaza", schrieb die Marke unter ein Video, das Travis in einem Look von Tommy Hilfiger durch das ikonische New Yorker Hotel spazieren zeigt. Die Show soll am 10. September steigen – und der Terminkalender des Footballstars scheint zu passen, denn die Kansas City Chiefs haben zwischen dem 28. August und dem 14. September keine Spiele angesetzt.

Der Auftritt von Travis bei der New York Fashion Week käme nicht aus dem Nichts: Bereits im März wurde er als neuer globaler Markenbotschafter und kreativer Kooperationspartner von Tommy Hilfiger vorgestellt. Die Zusammenarbeit startet im Herbst 2026 und läuft bis ins Frühjahr 2027. Neben Kampagnenauftritten und Events sieht der Deal auch eine eigene Designkollaboration vor, die klassische Tommy-Hilfiger-Stücke neu interpretieren soll. Im April war der Tight End bereits beim Dreh seiner ersten Kampagne für die Marke rund um den Central Park zu sehen – Aufnahmen davon fanden sich auch in Hilfigers Glückwunschpost.

Beim Kampagnendreh im Plaza Hotel war Travis übrigens nicht ganz allein: Auch seine Ehefrau Taylor Swift (36) stattete ihm einen Besuch ab – ebenso wie Gigi Hadid (31), die selbst als frühere Kooperationspartnerin von Tommy Hilfiger bekannt ist. Apropos Taylor: Der letzte Auftritt der Sängerin bei einer Modenschau war ausgerechnet ebenfalls eine von Hilfigers – 2016, als Gigi ihre "Tommy x Gigi"-Kollektion präsentierte. Ob Taylor ihren Mann im September also begleiten wird, bleibt abzuwarten.

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Imago Travis Kelce, Sportler

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Getty Images Tommy Hilfiger 2018 auf einer Fashion Gala in New York

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Getty Images Taylor Swift, Juni 2026