Rob Riggle packt über Taylor Swift und Travis' Hochzeit aus

Comedian Rob Riggle (56) war dabei, als Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sich das Jawort gaben – und schwärmt in höchsten Tönen von dem besonderen Tag. Am Rande des American Century Golf Championship in Lake Tahoe sprach der 56-Jährige mit Entertainment Tonight über seine Eindrücke von der Hochzeit. "Es war ein wirklich besonderer Tag. Ich habe mich sehr für Braut und Bräutigam gefreut, und es war wunderschön. Die Zeremonie war zauberhaft. Es war wirklich cool und besonders, ein Teil davon zu sein", erzählte er.

Auch über die Stimmung bei der Feier verriet Rob einige Details. Auf die Frage, ob er sich beim Karaoke das Mikrofon geschnappt habe, stellte er klar, dass er lieber verzichtet habe. "Das habe ich nicht. Es gab viel zu viel Talent, als dass ich versucht hätte, dieses Mikrofon in die Hand zu bekommen", erklärte er im Interview. Statt selbst zu singen, habe er den Abend lieber entspannt ausgekostet. "Ich habe mich zurückgelehnt, es genossen und getanzt und eine verdammt tolle Zeit gehabt", sagte er. Außerdem nannte er den Sänger, der ihn am meisten beeindruckt hat: Paul McCartney (84).

Ein weiteres Highlight des Abends war für Rob offenbar ein verlostes Auto, das für Taylor und Travis eine besondere Bedeutung haben soll. Der Comedian ging bei der Tombola allerdings leer aus: "Nein, ich habe das Auto nicht gewonnen, obwohl es sehr cool war. Ich hätte es gern gehabt", stellte er klar. Taylor und Travis legen großen Wert auf ihre Privatsphäre und halten Details zu ihrer Hochzeit bislang geheim. Auch Einblicke von Gästen sind deshalb selten. Umso mehr freuen sich Fans nun über Robs Schilderung, durch die sie einen kleinen Eindruck von der Feier und der entspannten und ausgelassenen Atmosphäre erhalten haben. Für Rob war das Erlebnis "genau das, was man sich darunter vorstellen würde, und noch mehr." Sein Fazit fiel daher eindeutig aus: "Es war wirklich etwas Besonderes."

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Collage: Getty Images, IMAGO / ZUMA Press Collage: Rob Riggle, Travis Kelce und Taylor Swift

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Getty Images Rob Riggle in Pasadena, 2020

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens