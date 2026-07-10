Abgeschirmt: Taylor Swift und Travis landen wieder in L.A.

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Sängerin und der NFL-Star haben vergangenen Freitag, am 3. Juli, im Madison Square Garden in New York geheiratet – umgeben von rund 1.000 Gästen. Wie die Daily Mail exklusiv berichtet, landete ihr Privatjet am Donnerstagnachmittag am Bob Hope International Airport in Burbank, Kalifornien. Beim Verlassen des Flugzeugs sollen sich dem Bericht zufolge dutzende Regenschirme geöffnet haben, um das Paar vor Blicken abzuschirmen. Ein Autokonvoi brachte die Frischvermählten anschließend weiter zu Taylors Villa in Beverly Hills.

Zuvor hatten sich die Frischvermählten laut dem Bericht über das verlängerte Wochenende rund um den 4. Juli sowie in den Tagen danach in den Yellowstone Club in Big Sky in Montana zurückgezogen. Dort sollen Taylor und Travis "völlige Privatsphäre" genossen haben. Der exklusive Club gilt seit Längerem als Rückzugsort für prominente Gäste. Laut Daily Mail zählen auch Bill Gates (70), Tom Brady (48) und Mark Zuckerberg (42) zu den Mitgliedern. Die Reise nach Kalifornien soll demnach nur ein kurzer Zwischenstopp auf ihrer Hochzeitsreise sein.

In der Stadt der Engel steht für Travis offenbar ein besonderer Termin im Kalender: Der Footballprofi Travis soll Medienberichten zufolge an diesem Wochenende bei der Hochzeit seines Freundes JuJu Smith-Schuster dabei sein. Die Trauung des ehemaligen Teamkollegen von den Kansas City Chiefs findet im luxuriösen Ritz-Carlton Laguna Niguel in Orange County statt. JuJu, der inzwischen für die New York Giants spielt, heiratet dort seine Verlobte, die Fitnessinfluencerin Laura Kruk. Für Taylor und Travis dürfte die Feier eine Gelegenheit sein, nach ihrer eigenen Trauung im Kreis von Freunden zu feiern, bevor sie ihre Reise als frischverheiratetes Paar fortsetzen.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre

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Getty Images Travis Kelce, NFL-Star