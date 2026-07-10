Neue Fotos: Emma Bunton erzählt von Taylor Swifts Hochzeit

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben bekanntermaßen geheiratet. Das Traumpaar gab sich vergangene Woche im Madison Square Garden in New York das Jawort – und das offenbar in aller Stille. Rund 1.000 geladene Gäste erlebten die spektakuläre Zeremonie mit, darunter Selena Gomez (33), Ed Sheeran (35), Hugh Grant (65) und Sir Paul McCartney (84). Auch Spice Girl-Ikone Emma Bunton (50) war dabei – und das, obwohl sie bis zuletzt über den Anlass schweigen musste. Die Sängerin flog gemeinsam mit ihrem Ehemann Jade Jones (47) zu dem besonderen Anlass in die Stadt, die niemals schläft.

Gegenüber den Hörern von Heart FM brach Emma ihr Schweigen: "Ich habe am Wochenende sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, und es tut mir leid, aber ich durfte es niemandem sagen – ich habe aber eine Einladung zu Taylors und Travis' Hochzeit bekommen. Herzlichen Glückwunsch an die beiden! Es war in New York und es war absolut wunderschön. Und das ist leider alles, was ich sagen kann." Auf Instagram teilte die zweifache Mutter anschließend bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus New York. Darunter: ihr elegantes Outfit für den großen Tag – ein schwarzer Anzug mit kurzem Blazer und weißer Rüschenbluse – sowie Bilder vom regnerischen Stadtbummel und einem üppigen englischen Frühstück am nächsten Morgen. "Zeit in New York, um zwei wunderschöne Seelen zu feiern", schrieb sie dazu. Auch Moderator Greg James (40) von Radio 1 schwärmte nach seiner Rückkehr aus den USA in höchsten Tönen von der Feier: "Das Essen war reichlich und köstlich. Sie sahen beide fantastisch aus und tanzten auf der Tanzfläche." Er bezeichnete das Ereignis als die "Hochzeit des Jahrhunderts".

Taylor und Travis hatten ihre Verlobung vor rund einem Jahr bekanntgegeben. Die Vermählung wurde durch ein Schild außerhalb der Arena bestätigt, auf dem "JusT&T Married" zu lesen war. Berichten zufolge schritt die Sängerin zu einer Instrumentalversion ihres eigenen Songs "Love Story" zum Altar. Emma hatte übrigens bereits eine persönliche Verbindung zu Taylor: Als die Grammy-Gewinnerin die Heart FM Studios besuchte, war es Emma, bei der Taylor als Fan auftrat – eine Begegnung, an die die Spice Girl-Sängerin laut eigener Aussage sehr gerne zurückdenkt und die sie als "so schön" bezeichnete.

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Getty Images Emma Bunton im Oktober 2023

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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Getty Images Vorbereitungen für den großen Tag von Taylor Swift und Travis Kelce