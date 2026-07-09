ESC-Star Nicole äußert sich zu Ralph Siegels Koma

In der Schlagerwelt wächst die Sorge um Ralph Siegel (80): Der Komponist liegt nach einer schweren Lungenentzündung in einem Münchner Krankenhaus im künstlichen Koma. Nun hat sich auch Nicole (61) zu Wort gemeldet. Die Sängerin, die mit Ralph 1982 den Eurovision Song Contest gewann, reagierte auf zahlreiche Nachfragen und stellte in einem öffentlichen Statement auf Instagram klar, dass sie sich zu seinem Gesundheitszustand nicht näher äußern werde. "Selbstverständlich bin ich über die Situation informiert, doch aus Respekt vor Ralph und seiner Familie gehört alles, was seine Gesundheit betrifft, nicht in die Öffentlichkeit", schrieb sie.

Nicole bat darum, Ralphs Familie die nötige Ruhe zu lassen, die sie in der jetzigen Situation brauche. "Die Kraft und Aufmerksamkeit sollten jetzt ganz der Genesung von Ralph gelten", erklärte sie. Abschließend richtete sie noch persönliche Worte an ihn und schrieb, sie wünsche ihm "von Herzen alles Gute, viel Kraft" und sende ihm "eine herzliche Umarmung". Zugleich machte sie deutlich, dass dies ihr "einziges öffentliches Statement" zu dem Thema bleiben soll.

Der Komponist, der laut seiner Familie zwar im künstlichen Koma liegt, aber selbstständig atmen kann, bekommt in dieser schwierigen Zeit viel Unterstützung aus seinem engsten Umfeld. Ehefrau Laura soll ihn aus Spanien zurück nach Deutschland begleitet haben, wo das Paar im Frühjahr an der Costa Dorada ein Restaurant eröffnet hatte. Auch Tochter Alana zeigt sich zuversichtlich und setzt – wie der Rest der Familie – auf Zusammenhalt und positive Gedanken. Nicole und Ralph verbindet seit ihrem ESC-Sieg mit "Ein bisschen Frieden" eine jahrzehntelange künstlerische Partnerschaft, aus der zahlreiche gemeinsame Projekte hervorgingen. Immer wieder betonte die Sängerin in der Vergangenheit, wie prägend die Zusammenarbeit mit dem Komponisten für ihren Weg in der Schlagerwelt war – nun steht für sie an erster Stelle, ihm still im Hintergrund Kraft zu schicken und seine Privatsphäre zu schützen.

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Getty Images Nicole, Sängerin

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Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

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Ralph Siegel, Sängerin Nicole