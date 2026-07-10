Germain holte Jessica nach "Prominent getrennt" mit Auto ab

Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an Prominent getrennt hat Jessica Hnatyk (25) jetzt beim Event von Hej Mates im Rahmen der Berliner Fashion Week gegenüber Promiflash über den Kontakt zu ihrem Ex Germain Wolf (25) gesprochen. Auf die Frage, ob sie nach den Dreharbeiten noch mit ihm in Berührung gekommen sei, verriet die Realitystar-Bekanntheit eine kleine Anekdote: "Er hat mich mal vom Bahnhof abgeholt – aber das war eher so als Gag, weil er ja jetzt einen Führerschein hat. Er hat mich ganz stolz abgeholt, aber das war's dann auch."

Das kurze Wiedersehen am Bahnhof war offenbar kein Neustart ihrer Verbindung. Inzwischen haben Jessica und Germain keinen regelmäßigen Kontakt mehr. Die beiden waren bei der aktuellen Staffel von "Prominent getrennt" gemeinsam in die Villa eingezogen, wurden dort jedoch in der elften Folge nach den meisten Nominierungsstimmen aus der Show geworfen. Jessica und Germain hatten sich im Sommer 2023 beim Datingformat Ex on the Beach kennengelernt und waren danach rund eineinhalb Jahre lang ein Paar. Das Ende ihrer Beziehung kam im Dezember 2024 – und zwar ausgerechnet beim finalen Lagerfeuer von Temptation Island VIP.

Im Interview mit Promiflash zeigte sich Jessica dabei erstaunlich reflektiert. Sie gab offen zu: "Germain war generell vom Typ her schon ganz anders als ich. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich ihn so ein bisschen biegen wollte, damit er besser zu mir passt." Sie habe seine Art nicht komplett akzeptiert. "Aber er ist halt so, wie er ist. Und so hätte ich ihn eigentlich auch nehmen müssen, ohne Führerschein", sagte sie. Trotzdem betonte sie auch: "Aber ich bereue die Beziehung nicht – also klar, hätte man das eine oder andere vielleicht anders machen können, was mein Verhalten angeht. Aber wir haben trotzdem eine schöne Zeit."

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RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

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RTL / Africa Vumazonke Germain Wolf und Jessica Hnatyk, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf bei "Temptation Island V.I.P." 2024