Ultraschallfoto: Wird Silvio Heinevetter etwa wieder Papa?

Silvio Heinevetter (41) sorgt mit einem neuen Post für Aufsehen: Der Handballtorwart hat jetzt auf Instagram seltene Einblicke in seinen Sommer mit Sohn Oscar Hugo und Ehefrau Antonia Alberding gegeben. Zu sehen sind die drei unter anderem am See, am Strand und auf einem Boot. Auf dem letzten Bild wartet dann jedoch ein ganz besonderer Hingucker: Sohn Oscar Hugo blickt auf einen Bildschirm mit einem deutlich erkennbaren Ultraschallfoto – aufgenommen offenbar in einer Praxis.

Offiziell bestätigt ist eine erneute Schwangerschaft von seiner Frau Antonia bisher nicht. Die Follower des langjährigen Nationalkeepers sind sich in den Kommentaren dennoch weitgehend einig: Sie tippen auf weiteren Nachwuchs und übersenden zahlreiche Gratulationen, die Silvio fleißig mit Likes versieht. Unter den Gratulanten mischt sich auch Silvios Teamkollege Armend Alaj vom ThSV Eisenach, der dem Paar öffentlich einen herzlichen Glückwunsch ausspricht.

Für Silvio ist das Familienglück mit Antonia ein eher stilles Kapitel seines Lebens, das er vor allem abseits der großen Bühnen genießt. Während er sich früher mit seiner damaligen Partnerin Simone Thomalla (61) regelmäßig auf roten Teppichen zeigte, gibt er heute nur vereinzelt private Einblicke. 2023 heiratete der Torhüter Antonia, mit der er bereits Oscar Hugo hat. Dessen Geburt hatte der Handballprofi damals auf Instagram mit einem süßen Foto öffentlich gemacht. Nun scheint die kleine Familie ihren Alltag zwischen Handball, Seeidylle und Strandmomenten zu genießen – und viele Fans verfolgen gespannt, ob sich die Anzeichen für erneuten Nachwuchs bestätigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Silvio Heinevetter, Sportler

Anzeige Anzeige

Instagram / heinevetter12 Oscar Hugo vor dem Ultraschallbild

Anzeige Anzeige

Instagram / heinevetter12 Silvio Heinevetter mit seinem Sohn Oscar Hugo,Mai 2025