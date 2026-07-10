Kathy Griffin (65) sorgt mit 22-jährigem Mann für Wirbel

Kathy Griffin (65) sorgt gerade für Verwirrung bei ihren Fans: Die US-amerikanische Komikerin hat auf Instagram ein neues Foto gepostet – und darauf hält sie Händchen mit einem deutlich jüngeren Mann. Den Schnappschuss kommentierte sie mit den knappen Worten: "Er ist 22. Habt euren Spaß damit, Internet." Damit wäre der Altersunterschied zwischen Kathy und ihrem neuen Begleiter stolze 43 Jahre. Der Name des Mannes bleibt bislang unbekannt.

Für Verwirrung sorgt dabei, dass dies nicht der erste unbekannte Mann ist, den Kathy in den vergangenen Wochen auf Social Media präsentiert hat. Noch Mitte Mai hatte sie ein Foto mit einem anderen Mann gepostet – dieser sah ihr deutlich ähnlicher in Bezug auf das Alter. Damals schrieb sie dazu sinngemäß, die Beziehung sei nun offiziell auf Instagram. Mittlerweile ist dieser Post verschwunden, was nahelegt, dass jene Romanze bereits wieder beendet ist. In den Kommentaren zu dem neuen Bild reagierten Fans und Promis begeistert auf die mögliche neue Liaison. Courtney Stodden (31) schrieb: "Du wirst immer heiß sein." Eine Userin schrieb außerdem: "Du bist nur einmal auf der Welt. Genieß es!" Kathy selbst kommentiert ihren Beitrag und schreibt: "Ich sterbe vor Lachen über diese Kommentare."

Kathy war schon früher offen damit, Männer zu daten, die deutlich jünger sind als sie. Nachdem ihre Ehe mit Randy Bick – der mit 47 Jahren selbst schon rund zwei Jahrzehnte jünger war als die Schauspielerin – 2025 in die Brüche gegangen war, verliebte sie sich nach eigenen Angaben in einen 23-Jährigen. In einem Artikel für The Cut schrieb sie: "Ich habe mich aus Versehen in einen 23-Jährigen verliebt." Und weiter: "Wegen seines Alters hatte er den üblichen Sexismus, die Frauenfeindlichkeit und die Vorurteile nicht, die Männer in meinem Alter oft haben. Er schien mich wirklich zu sehen." Auch diese Verbindung hielt letztlich nicht an – Kathy selbst beendete sie, weil der Altersunterschied in puncto Zukunftsplanung zu groß war.

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Getty Images Kathy Griffin bei der Los-Angeles-Premiere von HBOs "Hacks" Staffel 5, April 2026

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Instagram / kathygriffin Kathy Griffin mit dem unbekannten Mann, Juli 2026

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Instagram / kathygriffin Kathy Griffin mit ihrem Freund, Mai 2026