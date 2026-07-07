Er wird heute 40: Ein Blick auf die Karriere von Knossi

Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi (40), feiert heute seinen 40. Geburtstag. Der gebürtige Badener aus Malsch hat in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt: vom gelernten Bürokaufmann über den Pokertisch bis hin zu Millionen Fans auf Twitch, YouTube und im deutschen Fernsehen. Und auch privat steht ein großes Ereignis bevor – demnächst wird Knossi seine Verlobte Lia Mitrou heiraten. Für den großen Tag arbeitet er derzeit mit einer konsequenten Diät an seiner Wunschform und nimmt seine Community dabei regelmäßig mit.

Der Weg an die Spitze der deutschen Unterhaltungsbranche war laut web.de alles andere als geradlinig. Erste TV-Auftritte, etwa 2008 in der ProSieben-Spielshow "WipeOut – Heul nicht, lauf!", brachten noch nicht den erhofften Durchbruch. Erst über die Pokerszene, wo er sich den Spitznamen "Pokerkönig" verdiente, und schließlich über die Streamingplattform Twitch wurde Knossi zum Star. Besonders sein "Angelcamp", das er während der Corona-Pandemie gemeinsam mit Freunden ins Leben rief, wurde zu einem der größten Internet-Hits Deutschlands. Später gelang ihm auch der Sprung ins klassische Fernsehen – mit Auftritten in Shows wie "Wer stiehlt mir die Show?", "Let's Dance" oder "Schlag den Star" sowie seiner eigenen Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet". Auch musikalisch wurde er aktiv und füllte mit Live-Events große Hallen.

Weniger bekannt ist, dass Knossi bereits vor seinem Durchbruch als Streamer erste Fernsehluft schnupperte. Vor rund 16 Jahren stand er regelmäßig für die Court-Show "Barbara Salesch – Das Strafgericht" vor der Kamera und bezeichnete diese Zeit als prägend für seine Karriere. Sein Privatleben hält er hingegen weitgehend aus dem Rampenlicht – seinen sechsjährigen Sohn Elia und seine Beziehung zu Lia schützt er bewusst. Umso mehr freut sich seine Community auf die bevorstehende Hochzeit. In der Vergangenheit hatte Knossi zudem verraten, dass er sich "mindestens zehn" Kinder wünsche.

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Imago Knossi bei der Premiere von Ich – Einfach Unverbesserlich 4

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Instagram / knossi Knossi im April 2024

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Imago Jens Knossalla aka Knossi mit seiner Verlobten Lia Mitrou im Juni 2025 in Berlin