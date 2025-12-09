Premiere am Arlberg: Schlagerliebe LIVE verzaubert St. Anton

Am 2. Januar ist es wieder so weit: RTL Up bringt mit "Schlagerliebe LIVE aus St. Anton" ein Stück ausgelassene Partylaune direkt ins Wohnzimmer. Ab 22.00 Uhr übernehmen die beliebte Moderatorin Stephanie Brungs (36) und Schlagerstar Norman Langen (40) die Bühne des legendären MooserWirt in Tirol. Unterstützt werden sie hinter den Kulissen von Daniel "Storbi" Storb, der exklusive Backstage-Einblicke und spontane Geschichten liefern wird. Unter den musikalischen Highlights des Abends befinden sich Stars und Talente wie Joey Heindle (32), Sonia Liebing (36), Jay Khan (43), Sarah Bora und Annemarie Eilfeld (35).

Ein besonderer Höhepunkt markiert die Premiere der "Schlagerliebe All Stars", bei der Norman, Jay, Sarah, Sonia und Markus gemeinsam die Bühne betreten und mit einer deutschen Version des Klassikers "Winter Wonderland" für Gänsehaut sorgen werden. Auch Newcomer bekommen ihre Chance, das Publikum zu begeistern – die Veranstaltung bleibt ihrer Tradition treu, jungen Künstlern Raum zu bieten. Fans können die Show nicht nur im Fernsehen genießen, sondern auch den Livestream auf RTL.de verfolgen. Zusätzlich nimmt Schlagerliebe Radio einen exklusiven Talk mit Sonia Liebing und Joey Heindle auf, der den Liebhabern des Genres noch mehr Hintergrund bietet.

Die Location, der MooserWirt, ist für Schlagerfans längst ein Begriff. Bereits im Februar begeisterte die gleiche Bühne mit beeindruckenden Shows und einer Hüttenparty voller Winterzauber. Damals standen Künstler wie Anna-Carina Woitschack (33) und Vincent Gross (29) im Rampenlicht. Stephanie Brungs und Norman Langen bewiesen schon damals ihr Talent, ein Event wie dieses zu leiten. Beide verbindet eine Leidenschaft für Musik und Entertainment – Norman als erfolgreicher Schlagersänger und Stephanie mit ihrem charmanten und energiegeladenen Moderationsstil. Beide sorgen dafür, dass auch die diesjährige Ausgabe ein unvergessliches Erlebnis wird.

RTL Norman Langen und Stephanie Brungs moderieren "Schlagerliebe LIVE" 2026

Imago Annemarie Eilfeld bei der Premiere von "Weihnachten im Tierpark" in Berlin, 21. November 2025

Hofer, Günter / ActionPress Joey Heindle, Sänger