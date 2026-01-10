"Ruf die 112": Steffi Brungs über Ausmaß ihrer Depressionen

Stephanie Brungs (37), die Moderatorin von Love is Blind Germany, hat jetzt in einem Interview mit Gala offen über ihre Vergangenheit mit Depressionen gesprochen und dabei tiefe Einblicke in ihre schwerste Zeit gegeben. Auslöser waren sowohl die Nachrichtenlage rund um die zahlreichen Anschläge 2015/2016 als auch ein traumatisches Erlebnis, bei dem die Moderatorin Opfer von K.O.-Tropfen wurde. Die psychischen Folgen führten zu Panikattacken, Schlafstörungen und schließlich zu einem Schlüsselmoment, als ihr Mann Christian Wackert sie weinend bat, Hilfe zu suchen. "Ruf die 112", waren ihre Worte bei einer besonders schweren Attacke, die nur mit Einsatz eines Rettungswagens bewältigt werden konnte. Es folgte eine dreijährige Therapie, die Zeit für ihre persönliche Heilung und für die Stärkung ihrer Ehe bedeutete.

Während ihrer Therapie fanden auch Christian und Stephanie zu neuer Stärke als Paar, indem sie gemeinsame Sitzungen besuchten. Die Krankheit hatte ihre Beziehung vor zahlreiche Herausforderungen gestellt, von völlig unterschiedlichen Vorstellungen des Alltags bis hin zu einer zeitweiligen Beziehungspause nach Stephanies Krebsdiagnose 2019. Mit klaren Regeln und neuen Wegen, miteinander umzugehen, gelang es ihnen, als Einheit zurückzufinden. Besonders hilfreich war für die Moderatorin, Warnsignale zu erkennen und Routinen zu etablieren, die ihr Struktur gaben. Auch Sport und Journaling hätten ihr geholfen, wieder zu sich zu finden, erzählte sie im Interview. Mittlerweile engagiert sich die 36-Jährige für eine offenere Auseinandersetzung mit mentalen Gesundheitsproblemen – ein Thema, das sie auch mit den Kandidaten der neuen Staffel von "Love is Blind Germany" bespricht.

Die Show moderiert Stephanie gemeinsam mit ihrem Mann – und der hatte schon vor sechs Monaten große Hoffnungen, dass das TV-Experiment mit Staffel zwei einen ganz besonderen Erfolg feiert. Christian sagte damals gegenüber Promiflash: "Ich meine, 'Love is Blind' weltweit hat schon viele Babys mittlerweile hervorgebracht. Also von daher: Das Experiment funktioniert. Und wir wären natürlich sehr happy, wenn das auch eines Tages in Deutschland klappt." Seine Frau schwärmte im selben Interview davon, wie sehr sie das Format und seine Botschaft schätzt. "Es steht für Liebe. Also, ich meine, wir haben uns gefunden. Wir sind wahnsinnig glücklich. Wir haben geheiratet, sind jetzt schon seit zehn Jahren zusammen, sechs Jahre verheiratet. Und das wünschen wir natürlich auch anderen", erklärte die Moderatorin.

Getty Images Stephanie Brungs, 2025

Instagram / steffibrungs Stephanie Brungs und Christian Wackert, 2025

Netflix Stephanie Brungs und Christian Wackert