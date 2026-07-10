So reagiert Jelly Roll auf Knutscherei seiner Ex Bunnie Xo

Bunnie Xo (46) hat sich in ihrem Podcast "Dumb Blonde" zu dem viralen Kuss geäußert, der sie zuletzt in die Schlagzeilen gebracht hat. Demnach hat ihr Ex-Mann Jelly Roll (41) kein Problem damit, dass sie am 4. Juli in seiner Tennesseer Bar Goodnight Nashville mit dem 24-jährigen Realitystar Dylan Wolf knutschte. Jelly Roll "versteht das" und hatte laut Bunnie "überhaupt keine Einwände" gegen die Szene, die sich auf dem Rooftop des Lokals ereignet hatte, während unten Feuerwerk abgebrannt wurde.

Bunnie verteidigte auch die Wahl des Ortes. "Ich habe dort auch eine Etage. Ich fühle mich dort sehr sicher. Ich fühle mich dort beschützt. Das ist unser Zuhause", sagte sie im Podcast. Den Kuss selbst bereut sie keineswegs: "Ich hatte Spaß. Ich heile lautstark. Na und, ich hatte Spaß unter dem Feuerwerk? Ich hoffe, ich werde unter zehn weiteren Feuerwerken geküsst." Gleichzeitig betonte sie, nicht in einer Beziehung mit Dylan zu sein: "Ich date nicht. Ich will mit niemandem zusammen sein." Auch Dylan meldete sich zu dem viralen Moment zu Wort – gegenüber TMZ sagte der Star der Realityshow "Calabasas Confidential": "Manchmal will ein Cowboy auf die Jagd gehen. Das ist alles."

Bunnie und Jelly Roll hatten sich 2016 in Las Vegas das Jawort gegeben und ihre Eheversprechen sieben Jahre später in derselben Kapelle erneuert – nachdem die beiden zuvor einen Seitensprung und eine kurze Trennung überstanden hatten. Knapp zwei Monate nach der Scheidungseinreichung scheinen beide gut miteinander auszukommen: Die Scheidung soll bereits kurz nach der Trennung finalisiert worden sein. Bunnie erwähnte in ihrem Podcast außerdem, dass auch Jelly Roll inzwischen wieder daten soll.

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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Getty Images Dylan Wolf beim Calabasas Confidential Tastemaker Dinner in Los Angeles, 1. Juni 2026

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Getty Images Bunnie Xo präsentiert ihr Buch "Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic" bei 92NY in New York City