Auf Notruf bei Courtney Stodden folgen verstörende Posts

Nach einem turbulenten Start in die Ehe folgen weitere turbulente Nächte: Nachdem die Polizei in der Nacht auf Donnerstag laut OK! wegen eines verbalen Streits zu Courtney Stoddens (31) Haus in Los Angeles ausgerückt war, sorgte die Reality-Beauty kurz darauf mit rätselhaften Instagram-Storys für Aufsehen. Die 31-Jährige teilte am Donnerstag, dem 9. Juli, mehrere emotionale Botschaften – und das nur Stunden nach dem Polizeieinsatz. Sie schrieb: "Wenn jemand deine psychischen Kämpfe in einem Streit gegen dich verwendet, ist das böse." Die Posts drehten sich um Sicherheit in einer Ehe und das Konzept des sogenannten reaktiven Missbrauchs, was viele Beobachter aufhorchen ließ.

In einem der geteilten Beiträge hieß es: "Dein Ehemann sollte dein sicherer Hafen sein, nicht jemand, mit dem du kämpfen musst. Liebe war nie dazu gedacht, sich wie ein ständiger Kampf anzufühlen. Dein Partner sollte dein Frieden sein und nicht dein Schmerz." Anschließend teilte Courtney, die sich 2020 als non-binär geoutet hat und unter Cybermobbing litt, einen weiteren Post über reaktiven Missbrauch: "Sie drängen. Und drängen. Und drängen. Bis du schließlich ausrastest. Dann treten sie zurück. Hände gehoben. Augen weit aufgerissen. 'Siehst du? Du bist die Verrückte.' Und so wirst du zur Bösewichtin in deiner eigenen Geschichte. Das nennt sich reaktiver Missbrauch." Laut dem Bericht von TMZ waren die LAPD-Beamten gegen 1:45 Uhr nach einem Notruf eingetroffen. Die Behörden bestätigten, dass es keine körperliche Auseinandersetzung gab und keine Festnahmen vorgenommen wurden.

Courtney und ihr Ehemann Jared Safier hatten im Dezember 2024 spontan in Palm Springs geheiratet – weniger als sechs Monate nach ihrer Verlobung. Zum ersten Jahrestag im Dezember 2025 blickte Courtney offen auf ihren Hochzeitstag zurück und räumte ein, dass er alles andere als makellos verlaufen war. "In der Nacht, als ich heiratete, waren Jared und ich beide emotional, überwältigt und viel zu betrunken, um mit klarem Herzen Entscheidungen zu treffen", gestand das Model, das mit dem Tourette-Syndrom diagnostiziert wurde. Sie verbrachte die Hochzeitsnacht allein, was bei ihr Erinnerungen an ihre frühere Ehe mit dem Schauspieler Doug Hutchison (66) weckte, den sie mit 16 Jahren heiratete und den sie seither als missbräuchlich beschrieben hat. "Es hat mich bis ins Mark erschüttert. Ich fühlte mich wie am Ende. Aber ich bin nicht weggelaufen", erklärte Courtney.

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Getty Images Courtney Stodden bei der Premiere von "Eating Our Way To Extinction" in Los Angeles

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https://www.instagram.com/p/DMOeC7SSTJy/ Courtney Stodden auf Instagram im Juli 2025

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Getty Images Courtney Stodden und Doug Hutchison