Teurer Spaß: Prince Damien verkauft getragene Unterhosen

Prince Damien (35) sorgt mit einer neuen Einnahmeidee für Gesprächsstoff: Der Ex-DSDS-Sieger bietet seinen Fans offenbar getragene Boxershorts zum Kauf an. Aufmerksame Follower entdeckten jetzt in seinem Linktree auf Instagram einen frischen Button mit der Aufschrift "Boxershorts", garniert mit einem Hosen- und einem Teufels-Emoji. Hinter dem Link verbirgt sich eine PayPal-Bezahlseite, auf der für ein Exemplar seiner getragenen Unterwäsche satte 300 Euro fällig werden sollen. Ob und wie oft der Musiker diesen ungewöhnlichen Fanartikel bereits verkauft hat, ist bislang unklar – Prince selbst hat sich zu der Aktion noch nicht öffentlich geäußert.

Der Unterwäschedeal ist nicht die einzige Möglichkeit, wie der Sänger seine Kasse aufbessern will. In seinem Linktree finden seine Unterstützer auch klassische Fanartikel wie Merch, außerdem können sie ein persönliches Grußvideo von Prince buchen – das kostet stolze 150 Euro. Wer den Star zusätzlich beschenken möchte, kann ihm zudem Produkte über eine Amazon-Wunschliste finanzieren. Ganz oben prangt außerdem ein Button mit der Bezeichnung "Private Links", versehen mit Tropfen- und Feuer-Emojis sowie dem schmunzelnden Teufelssmiley. Ein Klick darauf führt zu seinen Profilen bei OnlyFans und BestFans.

Dass sich Prince intensiv mit seiner finanziellen Zukunft beschäftigt, hat der Musiker in der Vergangenheit bereits verraten: Der ehemalige DSDS-Gewinner hatte vor einigen Wochen öffentlich gemacht, dass er mit seinem Rentenbescheid alles andere als zufrieden ist. Demnach stünden ihm bei Weiterarbeit im gleichen Umfang bis 2058 gerade einmal rund 1.008 Euro monatliche Rente zu. Für ein Leben in München, seiner Heimatstadt, sei das schlicht nicht ausreichend, machte er damals klar. Ob seine neu erschlossenen Einkommensquellen die Rentenlücke schließen können, bleibt abzuwarten.

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Instagram / myprincedamien Ex-DSDS-Star Prince Damien, Juni 2026

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Instagram / myprincedamien Sänger Prince Damien, Mai 2026

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Imago Prince Damien bei der internationalen Premiere von "Michael" in Berlin, April 2026

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