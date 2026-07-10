Darum trug Prinzessin Kate bei Wimbledon-Besuch ein Mikrofon

Fans von Prinzessin Kate (44) wurden bei ihrem jüngsten Wimbledon-Besuch stutzig: An der Jacke der Prinzessin von Wales entdeckten aufmerksame Beobachter ein kleines Gerät, das wie ein verstecktes Mikrofon aussah. Was zunächst für Rätselraten sorgte, hat sich jetzt aufgeklärt. Ein auf Social Media veröffentlichtes Video zeigt, warum Kate das Mikrofon trug: Es zeichnete ihre Gespräche mit dem ehemaligen britischen Tennisstar Tim Henman und Deborah Jevans, der Vorsitzenden des All England Lawn Tennis Club, auf. Die Aufnahme entstand im Rahmen der Video-Reihe "Overheard at Wimbledon", in der Kommentare und Reaktionen des Publikums beim Tennisturnier festgehalten werden.

In dem kurzen Spezialclip dreht sich das Gespräch um Kates Three-Peaks-Challenge, bei der sie Ende Juni die drei höchsten Berge des Vereinigten Königreichs – Ben Nevis, Scafell Pike und Snowdon – innerhalb von 24 Stunden bestieg. Die Aktion diente dazu, Spenden für die Royal Marsden Cancer Charity zu sammeln. Von den Reaktionen der Öffentlichkeit zeigte sich Kate sichtlich bewegt: "Ich bin einfach überwältigt von all den Spenden. Alle sind so großzügig. Das ist es, was einen durch die schweren Momente trägt – wenn man weiß, dass man es für einen guten Zweck tut", sagte sie gegenüber Tim und Deborah. Auch über die Wetterbedingungen während der Wanderung sprach sie offen: "Das Wetter war grauenhaft. Alle wurden bis auf die Haut nass, aber es war so eine stoisch britische Angelegenheit."

Die Royal Marsden Cancer Charity liegt Kate aus persönlichen Gründen besonders am Herzen. Die Prinzessin hatte 2024 dort eine Krebsbehandlung erhalten und anschließend öffentlich über ihre Erkrankung gesprochen. Mit der Three-Peaks-Challenge wollte sie nach eigenen Angaben "das Leben jenseits einer Diagnose erkunden". Bei ihrer Wimbledon-Visite am vierten Turniertag überraschte Kate übrigens nicht nur mit dem Mikrofon unter der Jacke: Sie verteilte Tickets an Besucher, plauderte fröhlich und schüttelte Hände.

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Getty Images Prinzessin Kate winkt während ihres Besuchs bei den Wimbledon Championships 2026 in London

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https://x.com/KensingtonRoyal/status/2071292634723909851 Prinzessin Kate beim Klettern, 28. Juni 2026

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, beim Garter Day 2026 in Windsor